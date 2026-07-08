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Google назвала дату окончательного отключения старых расширений Chrome — под удар попадут и блокировщики рекламы

Google объявила дату полного прекращения поддержки расширений для браузера Chrome, работающих на основе Manifest V2. Уже 31 августа 2026 года все оставшиеся расширения данного формата будут удалены из Chrome Web Store.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Переход на стандарт Manifest V3 позиционируется разработчиками как шаг к повышению безопасности и производительности браузера, хотя новый формат накладывает ограничения на работу некоторых инструментов, включая блокировщики рекламы. Ранее Google закрыла лазейки, позволявшие пользователям принудительно в ручном режиме включать поддержку устаревших дополнений, но теперь установлены жёсткие рамки для дальнейшего использования такого ПО.

В компании уточнили, что с указанной даты расширения Manifest V2 не только нельзя будет добавить в магазин (это запрещено уже несколько лет), но также прекратится доставка обновлений. Пользователи, установившие такие расширения до выхода Chrome 138, смогут продолжать ими пользоваться, однако лишатся возможности получать обновления или повторно устанавливать расширения после их удаления.

«Все оставшиеся расширения Manifest V2 удалены из Chrome Web Store. Расширения Manifest V2, установленные в Chrome версии 138 или более раннее, останутся, но не смогут получать обновления и не смогут быть переустановлены из Chrome Web Store после удаления из браузера», — сообщает Google на странице для разработчиков Chrome for Developers.

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Теги: google chrome, браузеры
google chrome, браузеры
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