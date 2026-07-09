«Яндекс» открыл всем водителям карту очередей на заправках в России

«Яндекс» открыл доступ к интерактивной карте заправок для всех пользователей приложений «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». Теперь автомобилисты смогут узнать, где есть топливо и насколько длинные очереди. Ранее данная функция была доступна лишь водителям такси, работающим с системой «Яндекса».

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», система показывает станции, которые недавно посетили другие водители. При этом можно применить фильтры выбора АЗС по типу топлива и оценить загруженность в плане очередей на текущий момент.

Для сбора данных компания объединила информацию из нескольких источников, применив схожие алгоритмы, которые используются в «Пробках», «Яндекс Картах» и «Яндекс Заправках». Также учитываются отзывы самих водителей, проезжавших мимо определённой заправки или уже заправившихся на ней.

Пока функция показа очередей работает в тестовом режиме только в Москве и Санкт-Петербурге, но в ближайшее время её обещают включить и в других городах России. Ранее, в начале июля, интерактивную карту уже протестировали таксисты через приложение «Яндекс Про». Тогда сервис помогал построить маршрут до ближайшей станции и показывал АЗС, где можно было купить бензин в течение последних 60 минут.