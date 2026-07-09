Россияне стали звонить и писать SMS на 30–60 % чаще из-за ограничений мобильного интернета и блокировок мессенджеров

В первой половине 2026 года россияне стали ещё чаще звонить и переписываться по SMS, а трафик в мобильных сетях перестал расти — он или снижается, или остаётся на прежних значениях. Причиной тому стали ограничения мобильного интернета и блокировка популярных мессенджеров, пишет РБК.

На рост числа звонков и отправленных SMS операторы обратили внимание ещё летом минувшего года — с тех пор тренд успел закрепиться и заявить о себе как о долгосрочном. В сети «Билайна» голосовой трафик вырос на 28,8 %, трафик SMS-сообщений — на 29,5 %. В некоторых регионах SMS-трафик показал особенно интенсивный рост: в Ростове-на-Дону — на 182 %, в Ставрополе — на 72 %, в Ярославле — на 59 %, в Волгограде и Краснодаре — на 56 %. В прежние годы этот показатель по регионам, напротив, снижался: в Волгограде — на 29 %, в Ижевске и Иваново — на 27 %, в Краснодаре — на 26 %, в Воронеже — на 24 %, в Орле — на 24 %. Интернет-трафик в сети «Билайна» остался на уровне первой половины 2025 года, но снизился в ряде городов: например, в Волгограде, Ижевске, Иваново, Краснодаре и Воронеже.

Аналогичные тенденции отметили виртуальные операторы «Т-Мобайл» и «СберМобайла». Исходящий голосовой трафик у абонентов «Т-Мобайла» в первой половине 2026 года вырос на 65 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, входящий — на 56 %. Объём исходящих SMS увеличился на 70 %, входящих — на 15 %. «СберМобайла» отметил рост входящих звонков в 1,4 раза, исходящих — в 1,3 раза; исходящих SMS стало в 1,6 раза больше, входящих — в 1,4 раза. Виртуальные операторы отметили снижение интернет-трафика: «Т-Мобайл» — на 20 %, «СберМобайл» — на 22 %.

В прошлом году объём исходящих SMS показал рост впервые с 2013 года: «МегаФон» тогда сообщил, что за первое полугодие рост составил 15 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эксперты объяснили такую динамику массовыми ограничениями в работе мобильного интернета — впоследствии власти были вынуждены ввести «белые списки». В первой половине 2026 года число сессий, когда россияне пользовались мобильным интернетом без ограничений по «белым спискам» в зависимости от региона снизилось на 30–61 % — наиболее сильное снижение наблюдается в западных регионах страны.

Ещё одним фактором роста голосового и SMS-трафика в сетях мобильных операторов стали блокировки популярных мессенджеров, говорят опрошенные РБК эксперты. Из-за ограничений в работе мобильного интернета бизнес был вынужден перестроить схему коммуникаций с клиентами и перевести уведомления и рассылки в формат SMS. С января по май 2026 года в России сократилось время пользования интернетом: с апреля по май медиапотребление уменьшилось с 256 до 243 в день. Такое случалось и раньше: с января по май 2025 года проводимое россиянами время в сети сократилось на 3 %; аудитория сегмента онлайн-видео тогда снизилась на 11 %, что объяснили замедлением YouTube.

Рост голосового и SMS-трафика едва ли повлияет на финансовые показатели операторов, говорят эксперты: чаще всего абоненты пользуются пакетными тарифами с постоянной абонентской платой — в них включены основные услуги.