Дефицит памяти душит мировой рынок ПК: поставки рухнули на 5 % за второй квартал

Мировые поставки ПК по итогам II квартала 2026 года упали на 4,9 % и составили 68,2 млн единиц, подсчитали аналитики IDC. Это первое снижение после девяти кварталов роста подряд. Причиной тому стал мировой дефицит чипов памяти — поставщики были вынуждены максимально увеличить запасы.

Сдерживающими рост рынка ПК факторами стали дефицит чипов оперативной и постоянной памяти, а также геополитические проблемы. Наиболее показателен разрыв между объёмами поставок в натуральном и денежном выражении, указывают аналитики: объёмы отгрузок падают, а доходы производителей растут, потому что продавцы повышают цены быстрее, чем снижается спрос. Дефицит памяти едва ли уменьшится до начала 2028 года, но ещё одного раунда наращивания запасов эксперты уже не ожидают, и во второй половине года прогнозируется резкое замедление темпов роста. Поставщики готовятся к дальнейшему повышению цен в 2027 году.

На фоне негативной динамики выделяются ещё две основные тенденции. Рост цен из-за дефицита памяти может ограничить цикл обновления ПК, даже несмотря на интерес к локальному ИИ как альтернативе дорогим облачным вычислениям. Ожидается и дальнейшая консолидация поставщиков: Apple, Dell и Lenovo используют свои масштабы в смежных направлениях бизнеса, включая смартфоны и серверы, чтобы обеспечить поставки и вытеснить более мелких конкурентов. В условиях ухудшения ситуации на рынке возрастает важность эффективного управления цепочками поставок. Увеличение доли Apple совпало с выпуском успешного MacBook Neo — компания была вынуждена поднять и без того высокие цены, но сохранила хорошие позиции по сравнению с конкурентами, отмечают аналитики IDC.