Сегодня 10 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китайцы научились следить за активностью...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайцы научились следить за активностью пользователя в смартфоне без взлома — по электромагнитным утечкам

Учёные из Народного университета общественной безопасности Китая (People’s Public Security University of China) обнаружили метод цифрового взлома, который позволяет по слабым электромагнитным утечкам смартфона определять, какие приложения и действия выполняются на устройстве. Это не требует доступа к операционной системе, памяти телефона или данным владельца, поэтому метод работает, даже когда аппарат заблокирован, отключён от сети или находится в режиме полёта.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Суть метода заключается в том, что разные приложения по-разному нагружают процессор, графический блок, GPS-приёмник, модуль Wi-Fi, контроллер памяти, радиотракт и другие узлы смартфона. Эти нагрузки меняют характер энергопотребления, а вместе с ним — и низкочастотное электромагнитное излучение устройства. В экспериментальной схеме такие сигналы снимались бесконтактно — с помощью внешней электромагнитной катушки в диапазоне 150–650 кГц, после чего их спектральные «отпечатки» анализировались алгоритмами ИИ.

Систему проверили на трёх серийных смартфонах: iPhone 15 Pro, Xiaomi 15 Pro и Oppo Reno 13. Она с точностью до 99,07 % распознавала использование Douyin, видеозвонков WeChat, Baidu Maps, SMS, браузера, камеры и облачного хранилища. Отдельно исследователи показали, что по электромагнитному следу можно различать действия внутри видеоплатформ — например, обычное воспроизведение, паузу и ускоренное воспроизведение на YouTube, Tencent Video и Bilibili. Для таких сценариев точность составила 95,61 %.

Несмотря на, казалось бы, невысокую практическую ценность информации, собираемой через подобные утечки, авторы видят смысл в «усилении доказательной базы» при цифровых расследованиях: метод без физического доступа к телефону может дать независимое подтверждение того, что пользователь запускал определённое приложение или выполнял типовое действие. В целом приватность пользователей остаётся в безопасности, однако сам подход открывает путь к построению поведенческого профиля владельца устройства.

Все данные, полученные через электромагнитные утечки с протестированных смартфонов, были извлечены в лабораторных условиях с достаточно близкого расстояния. Учёные пока не берутся сказать, удастся ли считывать такие данные в местах массового скопления людей — со смартфонов в чехлах и в условиях сильных помех. Но если такая возможность существует, ею наверняка воспользуются при необходимости.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
[первоисточник наврал] Прототип цифрового рубля взломали из-за базовых ошибок
Правительство США снова взломали: хакеры проникли в федеральную платформу для обмена разведданными
Кибератака на индийскую Tata Electronics вероятно привела к утечке секретов Apple и Tesla
Учёные создали недорогую экзоперчатку, возвращающую хват людям с параличом кисти
В будущем процессоры Huawei начнут использовать многослойную компоновку
Китайский зонд добрался до астероида для забора проб — он оказался гораздо меньше ожидаемого
Теги: безопасность, взлом, смартфон
безопасность, взлом, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K
SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода
Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран
DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии
Tencent готовится стать крупнейшим участником выкупа стартапа Manus после отмены сделки с Meta 22 мин.
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями 3 ч.
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac 3 ч.
Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ 10 ч.
Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления 11 ч.
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor 11 ч.
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI 13 ч.
Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии 14 ч.
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне 15 ч.
Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности 15 ч.
Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену 54 мин.
Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США 2 ч.
SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд 3 ч.
Razer выпустила тематическую гарнитуру для поклонников персонажа Синнаморола 3 ч.
Micron увеличила до $250 млрд свой вклад в развитие производства чипов в США — львиная доля пойдёт на четвёрку фабрик памяти 5 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов 10 ч.
Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных 11 ч.
Meta начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia 15 ч.
Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года 16 ч.
Parasail скрестила NVIDIA Hopper и Blackwell с d-Matrix Corsair, ускорив инференс в 10 раз 17 ч.