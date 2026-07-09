Китайцы научились следить за активностью пользователя в смартфоне без взлома — по электромагнитным утечкам

Учёные из Народного университета общественной безопасности Китая (People’s Public Security University of China) обнаружили метод цифрового взлома, который позволяет по слабым электромагнитным утечкам смартфона определять, какие приложения и действия выполняются на устройстве. Это не требует доступа к операционной системе, памяти телефона или данным владельца, поэтому метод работает, даже когда аппарат заблокирован, отключён от сети или находится в режиме полёта.

Суть метода заключается в том, что разные приложения по-разному нагружают процессор, графический блок, GPS-приёмник, модуль Wi-Fi, контроллер памяти, радиотракт и другие узлы смартфона. Эти нагрузки меняют характер энергопотребления, а вместе с ним — и низкочастотное электромагнитное излучение устройства. В экспериментальной схеме такие сигналы снимались бесконтактно — с помощью внешней электромагнитной катушки в диапазоне 150–650 кГц, после чего их спектральные «отпечатки» анализировались алгоритмами ИИ.

Систему проверили на трёх серийных смартфонах: iPhone 15 Pro, Xiaomi 15 Pro и Oppo Reno 13. Она с точностью до 99,07 % распознавала использование Douyin, видеозвонков WeChat, Baidu Maps, SMS, браузера, камеры и облачного хранилища. Отдельно исследователи показали, что по электромагнитному следу можно различать действия внутри видеоплатформ — например, обычное воспроизведение, паузу и ускоренное воспроизведение на YouTube, Tencent Video и Bilibili. Для таких сценариев точность составила 95,61 %.

Несмотря на, казалось бы, невысокую практическую ценность информации, собираемой через подобные утечки, авторы видят смысл в «усилении доказательной базы» при цифровых расследованиях: метод без физического доступа к телефону может дать независимое подтверждение того, что пользователь запускал определённое приложение или выполнял типовое действие. В целом приватность пользователей остаётся в безопасности, однако сам подход открывает путь к построению поведенческого профиля владельца устройства.

Все данные, полученные через электромагнитные утечки с протестированных смартфонов, были извлечены в лабораторных условиях с достаточно близкого расстояния. Учёные пока не берутся сказать, удастся ли считывать такие данные в местах массового скопления людей — со смартфонов в чехлах и в условиях сильных помех. Но если такая возможность существует, ею наверняка воспользуются при необходимости.