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Поиск Google установил рекорд по числу запросов благодаря Чемпионату мира по футболу 2026

Google сообщила, что её поисковая система получила рекордное число запросов в секунду, и поставили рекорд зрители Чемпионата мира по футболу. Это произошло после матча, в котором сошлись Египет и Аргентина — игра вышла драматической.

Источник изображения: Chaos Soccer Gear / unsplash.com

Источник изображения: Chaos Soccer Gear / unsplash.com

До 79-й минуты матча Египет вёл со счётом 2:0. Лишь к концу игры сначала гол забил Кристиан Ромеро (Cristian Romero), а на 83-й минут счёт сравнял Лионель Месси (Lionel Messi), дав тем самым своей команде возможность победить в добавленное время, что и произошло.

«Поисковая система Google побила все предыдущие рекорды использования и зафиксировала самый высокий показатель в истории срезу после того, как Аргентина во вчерашнем матче забила победный гол», — написал в соцсети X глава подразделения знаний и информации Google Ник Фокс (Nick Fox). Конкретными показателями он не поделился, но рассказал CNBC: «Мы зафиксировали наибольшее число запросов в секунду сразу после победного гола».

Google отметила это достижение, доказав, что её традиционная поисковая система способна сохранять актуальность в эпоху искусственного интеллекта, который дал импульс к распространению чат-ботов. Компания по-прежнему контролирует 90 % рынка поисковых систем, цена её акций за последний год выросла более чем вдвое, а рост выручки по итогам I квартал стал самым быстрым за любой период с 2022 года.

Самым популярным запросом после игры был «Аргентина против Египта». Пользователей также интересовали запросы «Аргентина против Колумбии», «Сколько голов на Чемпионате мира забил Месси?», «Как называется ситуация, когда игрок во время игры бьёт другого?» и «Это последний Чемпионат мира для Месси?».

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Теги: google, поиск, футбол
google, поиск, футбол
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