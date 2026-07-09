Volkswagen наняла сотню овец для борьбы с растительностью на солнечной ферме

Развитие возобновляемой энергетики порой порождает интересные идеи. Поскольку для строительства солнечных электростанций требуются большие площади, пространство под солнечными панелями обычно стараются использовать рационально. Volkswagen в рамках эксперимента на своём автосборочном предприятии в польской Познани поручил уход за газоном под 31 000 солнечных панелей стаду из примерно 100 овец.

Эти травоядные животные должны на регулярной основе употреблять в пищу растительность, расположенную на участке с солнечными панелями, не позволяя природе затруднять доступ солнечного света к панелям, генерирующим электроэнергию. Подобная идея не нова сама по себе, но представители польского подразделения Volkswagen подчёркивают, что проводят эксперимент в сотрудничестве с экологами и специалистами по разведению скота. Цель этого эксперимента, который в существующем виде продлится до осени текущего года, заключается в определении оптимальных условий соседства солнечных панелей и пастбищ для мелкого скота, а также общего его влияния на экосистему территории.

Овцы не только уничтожают растительность с пользой для животноводческой отрасли, они могут комфортно себя чувствовать под навесами, формируемыми солнечными панелями. В жару они дают тень, а во время выпадения осадков укрывают животных от дождя. Солнечная ферма в Познани вырабатывает 18,3 МВт электроэнергии в пике. В солнечный день этого хватает для полного обеспечения автосборочного предприятия Volkswagen электроэнергией, а при менее благоприятных погодных условиях этот источник способен покрывать от 25 % потребности.

Организаторы эксперимента надеются, что его итоги позволят лучше понять, как сочетать разведение животных и развитие альтернативной энергетики. Владелица «экспериментального стада» отметила, что овцы чувствуют себя комфортно на солнечной ферме, поскольку они разбились на небольшие группы и пасутся в разных частях площадки. Если бы их что-то настораживало, они держались бы одним большим стадом.