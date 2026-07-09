Потребители стали сокращать расходы, что сказалось на рынке роутеров Wi-Fi. По итогам I квартала 2026 года мировые поставки этих устройств сократились на 6 % год к году, подсчитали аналитики Counterpoint.

Пиковых значений продажи маршрутизаторов с Wi-Fi достигли в 2021 году в эпоху пандемии, отметили в Counterpoint. Рост мировых поставок в отчётный период зафиксировали Asus и Google — на 3,8 % и 1,2 % соответственно. Xiaomi показала снижение на 1,3 %, Netgear — на 3 %, TP-Link — на 5,4 %. Продажи остальных производителей, чьи доли слишком малы для отдельного анализа, снизились на 10,4 %. С 2021 года мировые поставки сократились почти на 34 %, чему способствовали несколько факторов. Потребители, которые обновили роутеры в 2021 или 2022 году, не видят причин переходить на более свежие модели. Передовые маршрутизаторы поддерживают стандарт Wi-Fi 7 (802.11be), но этого недостаточно — потребителям важнее, что выросли цены на товары первой необходимости. Кроме того, при подключении провайдеры стали предлагать в комплекте оборудование высокого качества.

В Counterpoint также отметили значительный рост продаж mesh-систем Wi-Fi — люди стремятся обеспечить уверенное покрытие беспроводной сети в каждом уголке своего дома. Ещё одним положительным моментом стал рост продаж игровых роутеров: любители онлайн-игр пытаются получить преимущество за счёт меньшей задержки и более высокой пропускной способности сети. Не исключается, что во второй половине 2026 и в начале 2027 года обозначится некоторое восстановление продаж, когда на рынок выйдут модели с поддержкой Wi-Fi 8. Новый стандарт по сравнению с предыдущими поколениями обеспечит не более высокую скорость, а более надёжную работу.