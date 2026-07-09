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«Сбер» представил ИИ-сервис для поиска АЗС, на которых скорее всего есть топливо

«Сбер» сообщил о запуске сервиса, при помощи которого автовладельцы смогут находить АЗС, где с высокой вероятностью имеется в наличии топливо. Алгоритм поиска основан на анализе обезличенных платёжных данных с 23 тыс. автозаправочных станций по всей стране, включая большие города, федеральные трассы и небольшие населённые пункты.

Сервис поиска АЗС обрабатывает обезличенные данные о покупках, которые совершают более 100 млн клиентов крупнейшего банка в стране — он в реальном времени получает данные о покупках топлива по всей России и на их основе формирует полную и актуальную картину работы АЗС. Алгоритмы сервиса обрабатывают операции, которые с высокой вероятностью относятся к покупке топлива — в качестве критериев выступают сумма платежа, тип торговой точки и другие параметры.

По итогу анализа данных для каждой АЗС формируется статус актуальности — у любой из точек пользователь может просмотреть время последней зафиксированной покупки топлива и самостоятельно оценить, насколько свежими являются данные. На карте доступен просмотр ближайших АЗС, на которых отмечались покупки топлива; можно сразу построить маршрут к любой из них.

Сервис уже работает на сайте sberazs.ru и в разделе «Для жизни» приложения «Сбербанк Онлайн»; карты строятся на платформе «2ГИС». Информация обновляется в реальном времени. В ближайшей перспективе разработчик добавит в сервис примерную загруженность АЗС и наличие конкретных видов топлива на них. Ранее стало известно, что аналогичный сервис запустил «Яндекс».

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Теги: сбер, азс, сервис, транспорт
сбер, азс, сервис, транспорт
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