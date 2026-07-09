Загадочное изменение: Microsoft зачем-то сделала поисковое поле в Windows 11 на четыре пикселя выше

Microsoft планирует внести в Windows 11 очень небольшое, но загадочное изменение, которое уже озадачило интересующихся новинками системы. Компания раскрыла, хотя и ненамеренно, что увеличит высоту поискового поля на панели задач и в меню «Пуск» на четыре пикселя, обращает внимание Windows Central.

Четыре пикселя — совсем немного, но разница заметна. Поле поиска станет более громоздким, займёт больше видимого пространства сверху и снизу — оно сместится к верхнему краю экрана на панели задач, а содержимое меню «Пуск» сдвинется вниз. Microsoft не объяснила, зачем решила внести это изменение, но не исключено, что она хочет привести его внешний вид в соответствие с внешним видом поискового поля Ask Copilot.

Ask Copilot — альтернативный поисковый интерфейс, который скоро появится на панели задач в Windows 11 и интегрирует чат с Copilot в пользовательский интерфейс системы. Его внешний вид отличается от стандартной поисковой строки Windows; компании, вероятно, нравится внешний вид поля Ask Copilot, и она хотела бы, чтобы они выглядели схожим образом.

Первыми изменения увидят пользователи предварительных сборок в рамках программы Windows Insider, после чего поисковое поле в Windows 11 преобразится и в варианте для широкой аудитории.