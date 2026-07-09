Windows 95 определяла установщики программ по имени файла и надеялась на лучшее

Операционная система Windows 95 наугад опознавала исполняемые файлы как установочные, ориентируясь только на их имена. Об этом рассказал ветеран Microsoft, инженер Рэймонд Чэнь (Raymond Chen).

Вместо того чтобы ориентироваться на какую-либо особую метку, Windows 95 проверяла лишь имя программы, пытаясь определить, является ли она приложением установки. Для этого в компании составили список «волшебных слов» — если имя программы содержало одно из них, она идентифицировалась как установщик. Господин Чэнь привёл этот список: «setup», «install», «inst», «imposta», «ayarla» и «felrak».

«Запись „install“ избыточна по отношению к „inst“, потому что всё, что содержит „install“, также содержит и „inst“. Предполагаю, что сначала появилось „install“, а затем кто-то обнаружил, что многие программы установки назывались „blahinst“, где „blah“ менялось, поэтому добавили запись „inst“, но не удалили избыточную „install“», — пояснил инженер.

Если система находила несовпадения, ОС также проверяла путь к исполняемому файлу на наличие слова «setup». Если условия выполнялись, Windows 95 могла запустить проверку на наличие неправильно изменённых системных файлов.

«В качестве особого бонуса Windows 95 в реальном времени выполняла проверку файлов после установки мультимедийных драйверов через файл INF. Думаю, команда разработчиков мультимедиа обнаружила, что многие драйверы перезаписывали системные DLL-файлы в своих файлах INF, поэтому запросили последующую проверку на наличие ошибок», — рассказал Рэймонд Чэнь. Другими словами Windows 95 приходилось гадать, является ли приложение установщиком, прежде чем убирать тот беспорядок, который оно после себя оставило.