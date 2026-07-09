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Windows 95 определяла установщики программ по имени файла и надеялась на лучшее

Операционная система Windows 95 наугад опознавала исполняемые файлы как установочные, ориентируясь только на их имена. Об этом рассказал ветеран Microsoft, инженер Рэймонд Чэнь (Raymond Chen).

Источник изображения: Nikita Zaitsev / unsplash.com

Источник изображения: Nikita Zaitsev / unsplash.com

Вместо того чтобы ориентироваться на какую-либо особую метку, Windows 95 проверяла лишь имя программы, пытаясь определить, является ли она приложением установки. Для этого в компании составили список «волшебных слов» — если имя программы содержало одно из них, она идентифицировалась как установщик. Господин Чэнь привёл этот список: «setup», «install», «inst», «imposta», «ayarla» и «felrak».

«Запись „install“ избыточна по отношению к „inst“, потому что всё, что содержит „install“, также содержит и „inst“. Предполагаю, что сначала появилось „install“, а затем кто-то обнаружил, что многие программы установки назывались „blahinst“, где „blah“ менялось, поэтому добавили запись „inst“, но не удалили избыточную „install“», — пояснил инженер.

Если система находила несовпадения, ОС также проверяла путь к исполняемому файлу на наличие слова «setup». Если условия выполнялись, Windows 95 могла запустить проверку на наличие неправильно изменённых системных файлов.

«В качестве особого бонуса Windows 95 в реальном времени выполняла проверку файлов после установки мультимедийных драйверов через файл INF. Думаю, команда разработчиков мультимедиа обнаружила, что многие драйверы перезаписывали системные DLL-файлы в своих файлах INF, поэтому запросили последующую проверку на наличие ошибок», — рассказал Рэймонд Чэнь. Другими словами Windows 95 приходилось гадать, является ли приложение установщиком, прежде чем убирать тот беспорядок, который оно после себя оставило.

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Теги: microsoft, windows 95, программное обеспечение
microsoft, windows 95, программное обеспечение
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