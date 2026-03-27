Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Ветеран Microsoft рассказал, как Windows...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ветеран Microsoft рассказал, как Windows 95 легко и незаметно боролась с нерадивыми разработчиками

В очередном интервью ветеран Microsoft инженер-программист Рэймонд Чэнь (Raymond Chen) рассказал о том, как Windows 95 боролась с разработчиками стороннего ПО, из-за которых некоторые системные файлы подменялись более старыми, нарушая работу системы — она просто хранила резервные копии актуальных.

Источник изображения: Bernd Dittrich / unsplash.com

Источник изображения: Bernd Dittrich / unsplash.com

Некоторые игры и программы комплектовались распространяемыми системными файлами, которые включались в установочные приложения. Microsoft рекомендовала разработчикам такого ПО проверять наличие этих файлов и их версии в существующих экземплярах Windows 95 и заменять их, если с их продуктами шла более новая версия. Но на практике это не всегда срабатывало, как ожидалось: многие приложения-установщики пренебрегали данным правилом и устанавливали более старые версии системных файлов, что приводило к некоторым сбоям в работе платформы.

В итоге Microsoft была вынуждена решать проблему радикальными методами — хранить резервные копии системных файлов, которые перезаписывались нерадивыми разработчиками чаще всего, в скрытой папке «C:\Windows\SYSBCKUP». То есть Windows 95 по окончании работы установщика самостоятельно проверяла, заменялись ли какие-нибудь системные файлы. Проблему можно было решить, блокировав часть разрешений для установщиков, но в Microsoft решили не прибегать к этой мере, потому что в таком случае в работе некоторых установщиков возникали сбои и выводились сообщения об ошибках. А самые отчаянные разработчики пытались использовать хитрые приёмы, перезагружая систему и массово копируя нужные файлы через запускаемый скрипт.

В Microsoft остановились на сценарии, при котором Windows 95 позволяет установщикам выполнять свою работу, после чего незаметно проверяет и устраняет повреждения. Впоследствии некоторые компоненты стали поставляться со своими собственными установщиками, и разработчики стали включать их в свои продукты в таком виде.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: microsoft, windows, windows 95
microsoft, windows, windows 95
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
