Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии

Экономический, политический и средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 от издателя THQ Nordic и разработчиков из чешской студии Ashborne Games должен был выйти уже на следующей неделе, но судьба распорядилась иначе.

Напомним, THQ Nordic и Ashborne Games планировали выпустить The Guild — Europa 1410 в раннем доступе Steam уже 16 июля. В середине июня игра получила демо, которое заслужило «смешанные» отзывы от пользователей сервиса Valve.

Разработчики поблагодарили игроков за интерес к The Guild — Europa 1410 (25-е место по популярности на июньском фестивале «Играм быть») и детальную, конструктивную критику, которая должна помочь сделать проект лучше.

На основе отзывов о демоверсии THQ Nordic и Ashborne Games решили отложить старт раннего доступа The Guild — Europa 1410 в Steam до сентября. Изначально на этот месяц было запланировано первое контентное обновление игры.

Теперь сентябрьский контент станет частью стартовой версии The Guild — Europa 1410. Чего ещё ждать в исходной сборке:

новую карту в обучении;

более целостный и аутентичный интерфейс;

опцию автоматизации повторяющихся заданий;

улучшение и расширение количества анимаций рабочих и жителей города;

поддержку нескольких языков — обещают смесь полных и текстовых локализаций.

План на развитие The Guild — Europa 1410 в раннем доступе остался без изменений: мультиплеер, дополнительные карты и профессии, углубление экономических и политических механик, система прогресса династии.

Игрокам в роли главы скромной династии торговцев предстоит распространить влияние своей семьи, погрузиться в мир политики и интриг, использовать любовь толпы, взятки и даже шантаж, чтобы добиться одного из высших чинов королевства.