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Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления

Разработчики из японской студии Pocketpair раскрыли две важные особенности релизной версии нашумевшего симулятора выживания про «покемонов с пушками» Palworld и представили трейлер к выходу игры из раннего доступа.

Источник изображений: Pocketpair

Источник изображений: Pocketpair

Напомним, обновление 1.0 станет самым крупным в истории Palworld и принесёт с собой не только новых палов, дополнительные виды оружия и предметов, но также невиданные локации, переработку многих механик и несколько сюрпризов.

Как стало известно, версия 1.0 будет несовместима с существующими модами. Для обеспечения стабильной работы Palworld на релизе пользователям нужно вручную удалить все модификации из папки игры (см. инструкцию).

https://shared.akamai.steamstatic.com/store_item_assets/steam/apps/1623730/ss_a9fa84f0c21bc536f00925ab4586e8c4f587c2b7.1920x1080.jpg?t=1782406665 За два с половиной года раннего доступа аудитория Palworld выросла до 40 млн игроков

За два с половиной года раннего доступа аудитория Palworld выросла до 40 млн игроков

В отличие от многих других выпускников раннего доступа, Palworld не подорожает с выходом версии 1.0 — старая цена (1100 рублей / $30) останется в силе. По случаю скорой премьеры на игру в Steam действует скидка 30 % (активна до 23 июля).

«Мы невероятно горды, как далеко зашла Palworld. Благодаря удивительной поддержке наших игроков её успех превзошёл самые смелые ожидания. В знак признательности мы сохраним цену на уровне $29,99», — заявила Pocketpair.

Опубликованный Pocketpair геймплейный трейлер релизной версии Palworld длится две с половиной минуты и демонстрирует новых палов, регионы и технологии. Игроки в комментариях изнывают от ажиотажа.

Релизная версия Palworld выйдет 10 июля 2026 года на PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра предлагает разводить, вооружать, есть и отправлять работать похожих на покемонов существ.

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Теги: pocketpair, pocketpair publishing, симулятор выживания
pocketpair, pocketpair publishing, симулятор выживания
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