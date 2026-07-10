Настольный ИИ-суперкомпьютер AMD Ryzen AI Halo превратили в мощнейшую игровую консоль с помощью SteamOS

Компактный игровой ПК Valve Steam Machine оказался интересным решением, но ещё более производительной альтернативой представляется малая рабочая станция AMD Ryzen AI Halo, изначально предназначенная для работы с ИИ — и её решили проверить в деле как игровую систему.

Вопрос изучили авторы YouTube-канала ETA PRIME, и результаты вышли неоднозначными. У AMD Ryzen AI Halo, конечно, более внушительные технические характеристики, и этот ПК должен обеспечивать более высокую частоту кадров в игре. Наибольший прирост игровой производительности система показала в разрешении 4K, то есть, несмотря на огромный объём оперативной памяти в 128 Гбайт, её узким местом оказался процессор. Учитывая, насколько дешевле и скромнее по показателям Steam Machine, это неожиданный недостаток. И хорошая новость для Valve и её аудитории — любителей игр.

Важно помнить, что AMD Ryzen AI Halo адресован отнюдь не геймерам. Ультракомпактная рабочая станция выглядит внушительно и вполне справляется с задачей как конкурент консолям, но это второстепенно. Истинное предназначения этого ПК — роль рабочей станции для систем искусственного интеллекта, и здесь он показывает удивительно близкие в Nvidia DGX Spark результаты.

В остальном тесты стали хорошей новостью для всех сторон. AMD показала, что может выпускать мощные машины на оборудовании мобильного класса. А Valve Steam Machine в очередной раз показал себя как достойный компактный игровой ПК. И на рынке всё больше внушительных альтернатив: есть GMKtec EVO-X2 AI за $1999, у которого «всего» 64 Гбайт оперативной памяти, и он вполне способен выдать игровую производительность на уровне AMD Ryzen AI Halo; есть ещё и Asus ROG NUC 2025 с мобильной Nvidia GeForce RTX 5070, хотя и немного более громоздкий.