Цена ИИ-бума: Microsoft нарастила выбросы углекислого газа на 25 %

У Microsoft снова трудности с достижением собственных целей в области экологии, говорится в отчёте (PDF) компании об устойчивом развитии. Связанные с объектами Microsoft выбросы углекислого газа по итогам 2025 года выросли на 25 % и достигли 34 млн тонн «без учёта некоторых механизмов компенсации».

Значительный рост показателей был «в первую очередь вызван расширением нашей инфраструктуры центров обработки данных», пояснили в Microsoft, а также с принятым в феврале прошлого года решением прекратить покупку «сертификатов на возобновляемую энергию, которые не обеспечивают создание новых мощностей».

Несколько лет назад Microsoft поставила перед собой задачу стать к 2030 году «углеродно отрицательной», то есть ликвидировать больше выбросов углекислого газа, чем она производит. Но достичь этой цели не так просто — в отчёте об устойчивом развитии за 2024 год компания также показала рост загрязнения окружающей среды. Вот и в последнем отчёте говорится, что «хотя инфраструктура ИИ стимулирует спрос на энергию, воду, землю и материалы, решения в области устойчивого развития не масштабируются достаточно быстро, чтобы удовлетворить этот спрос».

Google тоже призналась, что увеличила выбросы углекислого газа на 25 %, а Amazon — на 16 %. Amazon также отметила, что её ЦОД потребили в 2025 году 11,37 млрд литров воды — меньше, чем объекты Microsoft.