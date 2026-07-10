SpaceX подала заявку на размещение в космосе 100 000 спутников Starlink третьего поколения

Стало известно, что компания SpaceX первого в истории Земли триллионера Илона Маска (Elon Musk), подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на создание группировки из 100 тысяч интернет-спутников Starlink третьего поколения. Новые спутники будут в три раза тяжелее нынешних и кратно увеличат световое загрязнение ночного неба планеты.

В документах новая группировка формально не называется Starlink, однако описывается как развитие уже действующих систем Gen1 и Gen2. По замыслу компании, она должна обеспечить потребителей, предприятия и государственные структуры интернетом с одинаковой пропускной способностью в обе стороны со скоростью в несколько гигабит в секунду и предельно малыми задержками, а также обслуживать миллиарды устройств с искусственным интеллектом.

Аппараты предполагается разместить на очень низких околоземных орбитах в двух диапазонах высот: от 323 до 327,5 км и от 473 до 477,5 км, с наклонениями от 26° до 96,9°. Такая архитектура позволит одновременно держать в зоне доступности для пользователя несколько спутников и распределять трафик между ними. Каждый аппарат Gen3 будет значительно крупнее нынешних Starlink V2 Mini: его масса оценивается в 2–2,5 т, а площадь с раскрытыми солнечными батареями — в 300–400 м2. Для сравнения, V2 Mini весит около 800 кг и имеет площадь примерно 116 м2, поэтому массовое выведение Gen3 практически наверняка потребует Starship — возможностей Falcon 9 для таких аппаратов будет недостаточно.

Спутники получат активные фазированные антенные решётки с электронным управлением лучом, цифровую обработку сигналов и оптические линии спутниковой связи друг с другом. Помимо уже используемых диапазонов Ku, Ka, V и E, SpaceX намерена освоить частоты W- и D-диапазонов от 92 до 275 ГГц. Они предназначены прежде всего для расширения пропускной способности магистральных каналов между космическим и наземным сегментами. Компания утверждает, что автономному транспорту, промышленной автоматике и другим системам ИИ, постоянно передающим большие объёмы видео-, звуковой и сенсорной информации, в обязательном порядке потребуется резкое увеличение скорости восходящего канала.

Сейчас SpaceX эксплуатирует более 10 тыс. аппаратов Starlink и имеет разрешение FCC увеличить группировку Gen2 примерно до 15 тыс. спутников, поэтому одобрение Gen3 означало бы переход на иной масштаб деятельности компании. Параллельно компания вынашивает не менее грандиозную идею разместить на орбите миллионы серверов с ИИ, что тоже станет эпичной, но уже другой историей.