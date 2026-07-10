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ИИ породил новый дефицит: в США перестало хватать силовых трансформаторов

Повсеместный спрос на трансформаторы, являющиеся ключевым элементом любой электросети, и их нехватка угрожают планам IT-гигантов по вводу в эксплуатацию новых центров обработки данных для нужд искусственного интеллекта. Отмечается, что дефицит трансформаторов буквально «душит» развитие сферы ИИ в США.

Источник изображения: Matt Richmond/unsplash.com

Источник изображения: Matt Richmond/unsplash.com

В электросетях, используемых для питания крупных ЦОД, устанавливаются огромные трансформаторы, которые весят сотни тонн и могут одновременно обеспечивать электроэнергией до 25 млн iPhone. Прочная конструкция таких устройств позволяет им функционировать десятилетиями с минимальным техническим обслуживанием. При этом чаще всего такие трансформаторы изготавливаются на заказ, а сам процесс занимает от трёх до шести месяцев.

Отраслевые аналитики считают, что дефицит трансформаторов будет сохраняться как минимум до 2030 года. Аналитики компании SynMax подсчитали, что около 40 % новых ЦОД в США, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, будут запущены с опозданием. Причиной этого могут стать именно проблемы с электроснабжением и поставками электрооборудования.

Отмечается, что требования к мощности электросетей выросли настолько, что американский бизнесмен Илон Маск (Elon Musk) и руководители других IT-компаний рассматривают перспективы строительства ЦОД на околоземной орбите, где для непрерывного питания могла бы использоваться солнечная энергия. В дополнение к этому наблюдается нехватка специальной электротехнической стали, являющейся незаменимым материалом для изготовления сердечников трансформаторов и производимой лишь несколькими поставщиками по всему миру.

Дополнительное негативное воздействие оказывают волатильность цен и ограниченность возможностей добычи, что влияет на цепочки поставок меди, необходимой для изготовления обмоток трансформаторов. Ещё одной серьёзной проблемой в производстве трансформаторов является нехватка персонала, способного выполнять сложные задачи.

Производители трансформаторов, такие как Hitachi, Siemens Energy и GE Vernova, пытаются улучшить ситуацию, вкладывая сотни миллионов долларов в расширение производственной инфраструктуры. Администрация президента США ввела в действие Закон об оборонном производстве (Defense Production Act), предусматривающий присвоение цепочкам поставок для электросетей страны статуса «критически ограниченных» и позволяющий Министерству энергетики выдавать займы и применять другие меры поддержки местных производителей электрооборудования.

По данным источника, американским покупателям трансформаторов уже скоро придётся прибегнуть к импорту. Страны Евросоюза, а также Мексика, Южная Корея и Бразилия являются крупнейшими поставщиками трансформаторов на рынок США с суммарной долей более 75 %. При этом IT-гиганты, такие как Amazon, Meta, Alphabet и Microsoft, уже стали крупнейшими покупателями электрооборудования и планируют дальнейшее увеличение расходов на развитие электросетей. В этом году американские компании планируют суммарно потратить на трансформаторы и сопутствующее оборудование для расширения ИИ-инфраструктуры $726 млрд.

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Теги: энергетика, искусственный интеллект, сша
энергетика, искусственный интеллект, сша
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