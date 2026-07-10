Nvidia представила карточки GeForce — они сделаны из картона, и их будут раздавать бесплатно

Nvidia анонсировала серию коллекционных карточек GeForce, представленных в 14 вариантах дизайна — они, по словам производителя, отражают «величайшие моменты в истории ПК-гейминга на GeForce», хотя игровое направление уже перестало быть основным для компании.

Сейчас Nvidia уделяет больше внимания не игровому сегменту, а северному оборудованию для систем искусственного интеллекта — настолько, что это вызвало мировой дефицит чипов памяти. Потребительские видеокарты нового поколения компания намеревается выпустить лишь в следующем году, если верить неофициальной информации.

Коллекционные карточки появились не в самое удобное для компании время, но и продавать их Nvidia не собирается. В действительности это скорее рекламные материалы, а не сувениры, которые могли бы купить поклонники марки. Компания планирует раздавать их бесплатно в рамках летней акции в соцсетях, а также на летних игровых мероприятиях для сообщества, в том числе Bilibili World 2026, QuakeCon 2026 и Gamescom 2026. На этих событиях люди смогут подойти к стендам Nvidia и узнать о коллекционных карточках.

Это только первая серия — компания намеревается выпускать коллекционные карточки и в будущем. В серию вошли изображения первого мультимедийного процессора Nvidia NV1 и первого в мире графического процессора GeForce 256.