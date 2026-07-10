ИИ нанёс японским знаменитостям ущерб на $31 млн всего за два месяца

Исследование японской некоммерческой организации по защите авторских прав известных личностей Japro показало, что за два месяца 2025 года были выявлены более 43 тыс. предполагаемых случаев нарушения авторских и смежных прав с использованием искусственного интеллекта. По оценке Japro, связанные с этим финансовые потери знаменитостей и артистов достигли 4,5 млрд йен.

Согласно исследованию, проведённому на основе данных различных социальных платформ, к числу нарушений относятся создание с помощью ИИ игровых экранизаций аниме с использованием изображений знаменитостей, а также генерация голосов персонажей аниме для исполнения популярных песен. Такой контент, как сообщает издание The Japan Times, суммарно набрал около 335 млн просмотров, а расчёт предполагаемого ущерба основывался на стоимости лицензирования изображения или голоса, а также рекламной ценности полученной аудитории.

В Japro отметили, что фактический размер убытков может оказаться значительно выше приведённых оценок, поскольку анализ охватывал только обнаруженные случаи. Одновременно опрос 174 компаний индустрии развлечений показал, что лишь около 28 % респондентов полностью или частично осведомлены о масштабах подобных нарушений, тогда как многие указали на невозможность отследить все незаконные случаи использования образов артистов.

Кроме того, только 1,1 % опрошенных компаний сообщили о наличии внутренних рекомендаций по реагированию на подобные нарушения. При этом 52 % заявили, что продолжают рассматривать возможные меры, а остальные пока не планируют разрабатывать соответствующие правила. На фоне растущих опасений Министерство юстиции Японии сформировало экспертную группу для обсуждения возможных правовых мер в отношении ИИ-контента, при этом главный антимонопольный и административный орган Японии Japan Fair Trade Commission (JFTC) с декабря прошлого года изучает использование новостных материалов поисковыми ИИ-ботами без разрешения правообладателей.