Европарламент так и не смог отменить закон о сканировании переписок, хотя большинство проголосовало против

Попытка европейских парламентариев заблокировать повторное введение временной нормы, которая позволяет технологическим компаниям сканировать переписку граждан на предмет наличия материалов жестокого обращения с детьми, потерпела неудачу. Хотя сторонники нормы получили ещё меньше голосов.

Срок действия нормы Chat Control 1.0 истёк 3 апреля 2026 года. Она давала технологическим компаниям право на добровольных началах обнаруживать и удалять упомянутые неприемлемые материалы. За полную отмену нормы проголосовали 314 политиков, а 276 высказались в её поддержку — для принятия решения требовались голоса 360 евродепутатов. Не прошло и решение распространить её действие только на определённых судом лиц. Евродепутатам удалось большинством голосов исключить платформы со сквозным шифрованием из положений Chat Control, но практический эффект от этого решения может быть незначительным, потому что поставщики услуг и не должны иметь возможности проверять содержимое сообщений во время их передачи.

Таким образом, норма сохранила ту же формулировку, что и принятая в 2021 году Chat Control 1.0, но без законного разрешения на сканирование сообщений на платформах со сквозным шифрованием. Из Европарламента документ теперь направляется в Совет Европейского союза, который в течение трёх месяцев будет должен утвердить или отклонить его. Если все поправки принять не удастся, будет создана согласительная комиссия. Если же норму одобрят, она будет действовать до 2028 года или до принятия постоянного решения. Проголосовавшие против Chat Control евродепутаты назвали механизм продвижения законопроекта против воли большинства «фарсом» и «ущербом для демократии».

В основе дебатов лежит давний конфликт между правом человека на неприкосновенность частной жизни и необходимостью того, чтобы правоохранительные органы имели доступ к доказательствам, которые помогут в преследовании создателей и распространителей недопустимых материалов. Технологические компании не обязываются сканировать переписку, но могут делать это по своему желанию. Власти ЕС стремятся принять законы, которые сохранят сквозное шифрование и одновременно разрешат сканирование переписки на стороне пользователей для выявления недопустимых материалов. Есть мнение, что две эти цели несовместимы. Технически сканирование переписки на стороне пользователя осуществимо, но оно нарушает принцип полностью зашифрованной связи. Эти механизмы могут использоваться для блокировки сообщений и политического характера, предупредила ранее администрация мессенджера Signal.