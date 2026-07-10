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Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 приглянулась двум миллионам геймеров

Основанная выходцами из CD Projekt Red польская студия Rebel Wolves поделилась информацией о новом предрелизном успехе своей амбициозной вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker.

Источник изображений: Rebel Wolves

Источник изображений: Rebel Wolves

Как стало известно, к настоящему моменту более 2 млн человек добавили The Blood of Dawnwalker в свой список желаемого. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией и обращением разработчиков.

«Два миллиона [добавлений в] списки желаемого. Ваши доверие и поддержка для нас бесценны. Спасибо вам!»поблагодарили фанатское сообщество создатели The Blood of Dawnwalker.

Новая вершина ажиотажа покорилась The Blood of Dawnwalker в разгар рекламной кампании. Первый миллион «вишлистов» игра достигла в январе, а полтора миллиона Rebel Wolves праздновала в середине июня.

События The Blood of Dawnwalker развернутся в забытом уголке Карпатских гор образца XIV века. Игрокам достанется роль полувампира Коэна, которому за 30 дней и ночей нужно спасти свою семью из лап вампира Бренсиса.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября на PC (от 4999 рублей в Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают нелинейный сюжет, серую мораль, графику на Unreal Engine 5, никаких микротранзакций и русского языка.

Rebel Wolves возглавляет экс-режиссёр The Witcher 3 Конрад Томашкевич (Konrad Tomaszkiewicz), а творческим руководителем является его младший брат, режиссёр квестов Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич (Mateusz Tomaszkiewicz).

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Теги: the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco, ролевая игра
the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco, ролевая игра
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