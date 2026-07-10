«Эта игра выглядит феноменально»: утечка 26 минут геймплея Persona 4 Revival впечатлила фанатов

Компания Atlus не спешит выпускать публичную демоверсию горячо ожидаемой японской ролевой игры Persona 4 Revival, но привезла на китайскую выставку Bilibili World 2026 рабочую сборку проекта.

Демо Persona 4 Revival с Bilibili World 2026 включает сюжетный эпизод из начальной секции игры и серию сражений с рядовыми врагами и боссом в первом полноценном подземелье. Зачистку сборки показал стример GT凯麒 с Bilibili.

Видео продолжительностью 26 минут с прохождением демоверсии Persona 4 Revival сопровождается комментариями GT凯麒 на китайском языке. На YouTube ролик загрузил блогер Faz, но его заблокировали (см. версию для VK ниже).

Демо позволяет оценить переработанную с нуля графику на Unreal Engine, обновлённые интерфейс и саундтрек, заставочные ролики в стиле аниме, исследование подземелий и расширенные возможности боевой системы.

Пользователи в комментариях остались впечатлены похорошевшей по сравнению с Persona 3 Reload визуальной составляющей, стильным интерфейсом и проработкой сюжетных сцен. «Эта игра выглядит феноменально», — уверен hachi8sq.

Persona 4 Revival представляет собой полноценный ремейк культовой Persona 4 Golden, вышедшей в 2012 году. Обещают полную озвучку диалогов, новые механики и сюжетный контент, расширенный саундтрек и текстовый перевод на русский.

Релиз Persona 4 Revival ожидается 18 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра будет стоить от $70 — предзаказы уже стартовали, но в России они недоступны.