Asus представила беспроводной геймпад ROG Raikiri II Pro с частотой опроса 8000 Гц и широкими возможностями кастомизации

Компания Asus представила новый игровой контроллер ROG Raikiri II Pro для ПК. Он предлагает беспроводное подключение с частотой опроса 8000 Гц и широкие возможности настройки, включая поддержку «горячей» замены стиков. Asus также заявляет, что контроллер ROG Raikiri II Pro обеспечивает рекордный уровень автономной работы в беспроводном режиме.

ROG Raikiri II Pro поддерживает беспроводное подключение по радиоканалу 2,4 ГГц и Bluetooth. Также имеется возможность проводного подключения через кабель USB-C — USB-A длиной 1,8 м.

Помимо основных кнопок управления ROG Raikiri II Pro предлагает два дополнительных бампера, пять функциональных клавиш F (одна из них дублирует Ctrl) и четыре дополнительные съёмные кнопки на задней стороне, которые можно запрограммировать для дублирования основных кнопок. Все основные кнопки, включая D-Pad и задние кнопки, оснащены механическими переключателями.

Оригинальная модель контроллера ROG Raikiri Pro оснащена прямоугольным цветным дисплеем. Второе поколение манипулятора тоже получило цветной дисплей, причём большего размера. К сожалению, в пресс-релизе компания не уточняет его характеристики. Asus лишь поясняет, что с его помощью можно настроить и переназначить кнопки, провести калибровку стиков, а также настроить подсветку и её яркость. Дисплей также позволяет быстро переключаться между пятью профилями настроек. Все эти функции доступны и через фирменное приложение Asus Gear Link. Для контроллера также заявлена поддержка режима Turbo, который позволяет автоматически многократно нажимать одну и ту же кнопку, если её удерживать. Эта функция подойдёт для ролевых игр, шутеров и файтингов — пальцы будут меньше уставать.

Стики ROG Raikiri II Pro используют TMR-датчики, исключающие возможность дрифта. Основные триггеры поддерживают два режима работы — обычный и с коротким ходом (так называемый режим мыши). Контроллер поставляется с двумя комплектами сменных TMR-стиков с разным усилием срабатывания (120 гс и 50 гс), что позволяет геймерам настраивать их в соответствии со своими предпочтениями.

Asus заявляет до 79 часов автономной работы контроллера без подзарядки в беспроводном режиме 2,4 ГГц. В комплект поставки ROG Raikiri II Pro входят переносной защитный зарядный кейс, зарядная подставка с ножками, четыре накладки на задние кнопки, инструмент для снятия модулей, два модуля TMR и два съёмных колпачка для стиков.

Стоимость контроллера ROG Raikiri II Pro производитель не сообщил. Устройство будет предлагаться в чёрном и белом исполнениях.