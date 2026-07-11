Сегодня 12 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объект... Американские власти ополчились на подста...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Американские власти ополчились на подставные фирмы, через которые DJI работает в США

Федеральная комиссия по связи (FCC) США начала принимать меры в отношении компаний, которые, как предполагается, использовались крупным китайским производителем DJI для обхода запрета на ввоз товаров в США.

Источник изображений: dji.com

Источник изображений: dji.com

FCC выписала штраф компаниям Cogito Tech, Fixaxo Technology, Lyno Dynamics, Skyhigh Tech, Spatial Hover, SZ Knowact и WaveGo Tech (обе стоят за маркой Skyrover), а также Xtra Technology в размере $25 000 и дала им время до 20 июля, чтобы представить разъяснения, прежде чем ведомство предпримет дальнейшие действия. Комиссия выписала им штрафы за то, что они не ответили на её письма.

Для ввоза, продажи и рекламы в США любых продуктов, которые используют радиочастоты, требуется получать разрешение FCC на использование этих радиочастот. Но 22 декабря 2025 года добавила в список подлежащих контролю (Covered List) всех иностранных производителей дронов, и разрешения им из соображений национальной безопасности больше не выдаются. В прошлом году комиссия также предоставила сама себе право задним числом отзывать разрешения для продуктов, которые уже прошли процедуру авторизации, даже если эти продукты содержат только компоненты производства компании из списка. Это не обязательно должен быть дрон — если камера содержит передатчик DJI, FCC может запретить её ввоз, продажу и рекламу в США.

Минувшей весной FCC начала запрашивать у вышеупомянутых компаний информацию, продают ли они радиооборудование, включённое в список, и ни одна из них не ответила. Активнее прочих действовала Xtra. Она, в частности, стала продвигать ролики с участием блогеров, в которых камера Xtra Muse сравнивается с DJI Osmo Pocket 3; сейчас компания принимает предзаказы на Xtra Muse 2 Pro, которая предположительно является переименованной DJI Pocket 4 Pro, а в рекламе используется слоган «От Pocket к Pro» и другие намёки.

Видимо, ни одна из этих камер продаваться в США больше не сможет. DJI успела получить разрешение на ввоз Osmo Pocket 4 Pro ещё 26 ноября, до введения запрета, а Xtra получила соответствующее разрешение 17 июня, но сейчас ни одно из устройств не удаётся найти в базе FCC.

Ведомство также ужесточило контроль за испытательными лабораториями, которые помогали этой продукции с процессом сертификации FCC. В случае камер DJI Osmo Pocket 4 и 4 Pro процедуру проводили SGS-CTST Standards Technical Services Co и WaveGo Tech. Однако 11 мая FCC объявила о решении лишить SGS аккредитации, потому что она на 15 % находится в собственности China Standard Science & Technology Group Company Limited, а та полностью принадлежит Китайскому национальному институту стандартизации. При этом, по определению минторга США, «Китайская Народная Республика (КНР) является иностранным противником».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии
DJI представила карманную камеру Osmo Pocket 4P с двумя объективами, «киношными» функциями Ronin и стабилизатором
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт
Sony представила RX10 V — обновлённый премиум-суперзум за $2300
Fujifilm выпустила одноразовые плёночные камеры QuickSnap — они позволят снять 27 монохромных или цветных кадров
Leica выпустила 44-Мп полнокадровую камеру SL3-P за $6690 — она займёт нишу между SL3 и SL3-S
Теги: dji, fcc, сша
dji, fcc, сша
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony удалось остановить лавину негатива из-за отмены дисков — сработал анонс портов двух старых игр
«Уэбб» помог изучить атмосферу планеты, пережившей смерть своей звезды
Google представила ИИ-модель для мониторинга здоровья, обученную на триллионе минут данных носимых устройств
SpaceX зажгла все 33 двигателя на новом ускорителе Super Heavy V3 — запуск Starship ожидается со дня на день
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 приглянулась двум миллионам геймеров
Новая статья: Crushed in Time — растягивание удовольствия. Рецензия 5 ч.
У ИИ-модели OpenAI GPT-5.6 Sol нашли такие же уязвимости, как у Fable 5 11 ч.
После реорганизации из OpenAI ушёл глава отдела систем безопасности 14 ч.
Исследование: четверть постов в соцсетях длиной более 250 слов полностью сгенерированы ИИ 14 ч.
Microsoft пришлось объяснять, что уволенных из Xbox сотрудников не заменят гастарбайтерами 14 ч.
ИИ-подразделение Ant Group выпустило ИИ-модель для генерации интерактивных миров в реальном времени 14 ч.
Google опубликовала Magic Pointer — неанонсированное ИИ-приложение для будущих Googlebook 15 ч.
Meta приостановила генерацию изображений на основе публикаций в Instagram 16 ч.
Аудитория Steam в полтора раза превысила охват PlayStation — Sony сама во всём виновата 19 ч.
ByteDance представила Seedream 5.0 Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений 22 ч.
Google научила квантовый процессор подстраивать себя во время работы — это путь к более сложным вычислениям 14 ч.
Siemens и FuelCell Energy совместно запитают ЦОД от топливных ячеек 14 ч.
SK hynix привлекла $26,5 млрд в ходе рекордного IPO в США 15 ч.
Samsung представила бренд OBLYX — под ним будут выпускаться OLED-панели для игровых ноутбуков 16 ч.
ЕС не сможет заставить Sony продолжить выпуск игр на дисках 18 ч.
Учёные улучшили качество струйной печати электронных схем — на идею натолкнула газировка 18 ч.
Американские власти ополчились на подставные фирмы, через которые DJI работает в США 18 ч.
OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны 21 ч.
SK hynix готова предлагать клиентам память напрокат и значительно увеличить инвестиции в США 21 ч.
Apple обвинила бывших сотрудников в передаче коммерческой тайны OpenAI 22 ч.