Американские власти ополчились на подставные фирмы, через которые DJI работает в США

Федеральная комиссия по связи (FCC) США начала принимать меры в отношении компаний, которые, как предполагается, использовались крупным китайским производителем DJI для обхода запрета на ввоз товаров в США.

FCC выписала штраф компаниям Cogito Tech, Fixaxo Technology, Lyno Dynamics, Skyhigh Tech, Spatial Hover, SZ Knowact и WaveGo Tech (обе стоят за маркой Skyrover), а также Xtra Technology в размере $25 000 и дала им время до 20 июля, чтобы представить разъяснения, прежде чем ведомство предпримет дальнейшие действия. Комиссия выписала им штрафы за то, что они не ответили на её письма.

Для ввоза, продажи и рекламы в США любых продуктов, которые используют радиочастоты, требуется получать разрешение FCC на использование этих радиочастот. Но 22 декабря 2025 года добавила в список подлежащих контролю (Covered List) всех иностранных производителей дронов, и разрешения им из соображений национальной безопасности больше не выдаются. В прошлом году комиссия также предоставила сама себе право задним числом отзывать разрешения для продуктов, которые уже прошли процедуру авторизации, даже если эти продукты содержат только компоненты производства компании из списка. Это не обязательно должен быть дрон — если камера содержит передатчик DJI, FCC может запретить её ввоз, продажу и рекламу в США.

Минувшей весной FCC начала запрашивать у вышеупомянутых компаний информацию, продают ли они радиооборудование, включённое в список, и ни одна из них не ответила. Активнее прочих действовала Xtra. Она, в частности, стала продвигать ролики с участием блогеров, в которых камера Xtra Muse сравнивается с DJI Osmo Pocket 3; сейчас компания принимает предзаказы на Xtra Muse 2 Pro, которая предположительно является переименованной DJI Pocket 4 Pro, а в рекламе используется слоган «От Pocket к Pro» и другие намёки.

Видимо, ни одна из этих камер продаваться в США больше не сможет. DJI успела получить разрешение на ввоз Osmo Pocket 4 Pro ещё 26 ноября, до введения запрета, а Xtra получила соответствующее разрешение 17 июня, но сейчас ни одно из устройств не удаётся найти в базе FCC.

Ведомство также ужесточило контроль за испытательными лабораториями, которые помогали этой продукции с процессом сертификации FCC. В случае камер DJI Osmo Pocket 4 и 4 Pro процедуру проводили SGS-CTST Standards Technical Services Co и WaveGo Tech. Однако 11 мая FCC объявила о решении лишить SGS аккредитации, потому что она на 15 % находится в собственности China Standard Science & Technology Group Company Limited, а та полностью принадлежит Китайскому национальному институту стандартизации. При этом, по определению минторга США, «Китайская Народная Республика (КНР) является иностранным противником».