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Google опубликовала Magic Pointer — неанонсированное ИИ-приложение для будущих Googlebook

Google раскрыла некоторые возможности своих компьютеров Googlebook ещё до их выхода на рынок. Компания опубликовала в «Play Маркете» приложение Magic Pointer, показав, как намеревается интегрировать помощника с искусственным интеллектом Gemini в окружение рабочего стола.

Источник изображений: play.google.com

Источник изображений: play.google.com

Описание приложения Magic Pointer довольно краткое: «Выберите любой элемент на экране, чтобы получить контекстные подсказки от ИИ и беспрепятственно воспользоваться помощью Gemini». При запуске приложения курсор мыши дополняется логотипом Gemini в виде искры. Это не какое-то отдельное приложение в полном смысле этого слова и не новый ИИ-помощник, а возможность превратить любой выбранный элемент на экране в отправную точку для работы с ИИ. Ранее компания подтвердила, что функция Magic Pointer будет работать с браузером Gemini в Chrome.

Опубликованные Google скриншоты дают представление о том, как функция может работать. Например, при выборе картинки с растением сервис предлагает контекстное меню с пунктами «Поиск с помощью „Объектива“», «Создать изображение» и «Купить сейчас». Скриншоты дают и некоторое представление об интерфейсе Googlebook. Само приложение Magic Pointer вышло 9 июня, и его актуальная версия — 1.0.260708. у него около тысячи загрузок, и поддерживает оно только Googlebook, не устанавливаясь на другие устройства с Android.

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Теги: google, gemini, googlebook
google, gemini, googlebook
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