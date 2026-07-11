Сегодня 12 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ-подразделение Ant Group выпустило ИИ-...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ-подразделение Ant Group выпустило ИИ-модель для генерации интерактивных миров в реальном времени

Входящее в Ant Group подразделение Robbyant открыло исходный код модели мира LingBot-World 2.0, разработанной для генерации длительных видео в реальном времени и интерактивных симулированных сред.

Источник изображений: reactor.inc

Источник изображений: reactor.inc

LingBot-World 2.0 поддерживает непрерывную генерацию интерактивного изображения окружающего мира до часа с разрешением 720p и частотой 60 кадров в секунду; она позволяет пользователям взаимодействовать со сгенерированными сценами в реальном времени — управлять персонажами и изменять перспективу картинки. В комплекте с моделью идёт набор ИИ-агентов: «пилот» планирует и реализует поведение персонажей, а «режиссёр» добавляет новые события по мере развития сцен.

Генерация продолжительных видео была непростой задачей для разработчиков ИИ: со временем качество изображения и структура сцена могут ухудшаться. Разработчики LingBot-World 2.0 решили эту проблему за счёт причинно-следственного подхода к предварительному обучению и механизма маски двунаправленного внимания (MoBA). Модель обучается эволюции мира в хронологическом порядке, что сокращает кумулятивные ошибки, которые приводят к эффектам размытия, сбоям геометрии и разрушению сцены при длительных последовательностях. Часовые стресс-тесты не показали снижения качества у LingBot-World 2.0.

Для поддержки интерактивных функций в Robbyant создали более быструю версию модели для инференса и переработали конвейер, чтобы контент генерировался, транслировался и отображался в реальном времени, а не только по полном завершении генерации. Такой подход помогает снизить задержку и сделать взаимодействие более похожим на живую симуляцию, а не предварительно отрисованное видео. Пользователи могут в реальном времени перемещать персонажей и переключать вид камеры, пока сцена продолжает развиваться.

Модель предусматривает поддержку широкого спектра действий внутри сгенерированных сред: бой, стрельбу из лука, применение заклинаний, прыжки и планирование. По текстовому запросу можно изменить свойства среды: время суток, погоду или добавить новые объекты. События генерируются в соответствии с состоянием сцены в момент взаимодействия. Модель поддерживает присутствие нескольких пользователей в одном постоянно существующем мире — они могут совместно исследовать и взаимодействовать в единой среде, и это важный шаг на пути к многопользовательским игровым процессам, которые генерируются ИИ.

LingBot-World 2.0 доступна под лицензией с открытым исходным кодом, и с первого дня поддерживается фреймворк SGLang. Модель доступна на платформе Robbyant Reactor, где пользователи могут опробовать её онлайн. Разработчик также открыл исходный код LingBot-Video — базовой модели на архитектуре Mixture-of-Experts, предназначенной для робототехники. LingBot-Video переработали с повышением эффективности вывода, с правдоподобной физикой, пониманием действий и упором на выполнение задач.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ByteDance представила Seedream 5.0 Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений
OpenAI и Google дают китайским компаниям доступ к передовым ИИ-моделям — в США требуют это запретить
Meta✴ представила ИИ-модель Muse Spark 1.1 — она умеет искать сложные ошибки в коде и работать с агентами
Meta✴ приостановила генерацию изображений на основе публикаций в Instagram✴
Власть в OpenAI сосредотачивается в руках президента Грега Брокмана на этапе подготовки к IPO
ИИ-модель GPT-5.6 стала «предпочтительной» в Copilot, несмотря на трения между OpenAI и Microsoft
Теги: robbyant, ии, модель
robbyant, ии, модель
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony удалось остановить лавину негатива из-за отмены дисков — сработал анонс портов двух старых игр
«Уэбб» помог изучить атмосферу планеты, пережившей смерть своей звезды
Google представила ИИ-модель для мониторинга здоровья, обученную на триллионе минут данных носимых устройств
SpaceX зажгла все 33 двигателя на новом ускорителе Super Heavy V3 — запуск Starship ожидается со дня на день
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 приглянулась двум миллионам геймеров
Новая статья: Crushed in Time — растягивание удовольствия. Рецензия 5 ч.
У ИИ-модели OpenAI GPT-5.6 Sol нашли такие же уязвимости, как у Fable 5 11 ч.
После реорганизации из OpenAI ушёл глава отдела систем безопасности 14 ч.
Исследование: четверть постов в соцсетях длиной более 250 слов полностью сгенерированы ИИ 14 ч.
Microsoft пришлось объяснять, что уволенных из Xbox сотрудников не заменят гастарбайтерами 14 ч.
ИИ-подразделение Ant Group выпустило ИИ-модель для генерации интерактивных миров в реальном времени 14 ч.
Google опубликовала Magic Pointer — неанонсированное ИИ-приложение для будущих Googlebook 15 ч.
Meta приостановила генерацию изображений на основе публикаций в Instagram 16 ч.
Аудитория Steam в полтора раза превысила охват PlayStation — Sony сама во всём виновата 19 ч.
ByteDance представила Seedream 5.0 Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений 22 ч.
Google научила квантовый процессор подстраивать себя во время работы — это путь к более сложным вычислениям 14 ч.
Siemens и FuelCell Energy совместно запитают ЦОД от топливных ячеек 14 ч.
SK hynix привлекла $26,5 млрд в ходе рекордного IPO в США 15 ч.
Samsung представила бренд OBLYX — под ним будут выпускаться OLED-панели для игровых ноутбуков 16 ч.
ЕС не сможет заставить Sony продолжить выпуск игр на дисках 18 ч.
Учёные улучшили качество струйной печати электронных схем — на идею натолкнула газировка 18 ч.
Американские власти ополчились на подставные фирмы, через которые DJI работает в США 18 ч.
OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны 21 ч.
SK hynix готова предлагать клиентам память напрокат и значительно увеличить инвестиции в США 21 ч.
Apple обвинила бывших сотрудников в передаче коммерческой тайны OpenAI 22 ч.