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Исследование: четверть постов в соцсетях длиной более 250 слов полностью сгенерированы ИИ

Компания Pangram опубликовала результаты исследования, посвящённого распространённости контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ), в крупнейших социальных сетях. Согласно собранной статистике, наиболее высокая концентрация подобных публикаций была зафиксирована в LinkedIn, тогда как Reddit оказался среди платформ с минимальной долей ИИ-контента.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Основой исследования стали обезличенные данные, собранные с помощью расширения Pangram в браузере Chrome, запущенного в апреле 2026 года. Пользователи, добровольно согласившиеся передавать статистику сканирования, помогли сформировать выборку из 1 002 627 публикаций в LinkedIn, Medium, Substack, X/Twitter и Reddit. Анализ проводился только для материалов объёмом более 50 слов.

Средняя доля полностью созданных искусственным интеллектом публикаций во всей выборке составила 13,8 %. При этом исследователи отметили зависимость от объёма текста: на четырёх из пяти платформ материалы в развёрнутом формате значительно чаще определялись как написанные ИИ. Среди публикаций объёмом свыше 250 слов полностью сгенерированными оказались 25,72 % материалов.

Источник изображений: pangram.com

Источник изображений: pangram.com

Наиболее насыщенной ИИ-контентом платформой стала LinkedIn, где свыше 40 % длинных публикаций были классифицированы как полностью созданные искусственным интеллектом. Кроме того, на LinkedIn пришлось около 62 % всего ИИ-контента, выявленного в исследовании, несмотря на то, что публикации этой платформы составляли лишь треть общего объёма проанализированных материалов.

Исключением из общей тенденции стала Substack, где доля полностью созданных ИИ публикаций практически не менялась в зависимости от длины текста.

В то же время X/Twitter продемонстрировала наиболее высокую совокупную долю материалов, полностью или частично подготовленных с использованием искусственного интеллекта. В частности, почти половина больших публикаций была отнесена к этим категориям.

Одной из платформ с наименьшей долей ИИ-контента оказался Reddit. Исследователи объяснили это преобладанием комментариев, которые в 98,1 % случаев были определены как написанные человеком.

При этом отдельные публикации на Reddit значительно чаще создавались с использованием ИИ, что, по мнению Pangram, указывает на ограниченную эффективность методов модерации, ориентированных преимущественно на борьбу с массовым спамом.

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Теги: ии, социальные сети
ии, социальные сети
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