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Симулятор выживания Once Human выйдет на консолях в конце августа — с поддержкой кроссплея и режимом 120 FPS

Разработчики из студии Starry при поддержке издательства NetEase Games назвали дату консольного релиза своего условно-бесплатного симулятора выживания Once Human. По случаю анонса был представлен атмосферный трейлер.

Источник изображения: NetEase Games

Источник изображения: NetEase Games

Действие Once Human происходит в мире, пережившем апокалипсис. Некая звёздная пыль превратила людей в монстров, а разбираться в произошедшем предлагается игрокам. Здесь нужно противостоять необычным монстрам, собирать предметы для крафта, строить убежище и бесконечно выживать.

Консольные версии Once Human снабдят поддержкой кроссплея, а также новой функцией свободного переключения между видами от третьего и первого лица. Заявлен режим «Производительность» с поддержкой 120 кадров/с.

Once Human выйдет 25 августа на PS5, Xbox Series X и S с текстовым переводом на русский язык. Релиз симулятора выживания изначально состоялся 9 июля 2024 года на PC (Steam, EGS), в апреле 2025-го он стал доступен на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

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Теги: starry studio, netease games, симулятор выживания, once human
starry studio, netease games, симулятор выживания, once human
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