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Anthropic пошла на попятную и вернула Claude Fable 5 в подписку для платных пользователей

Хорошая новость для тех, кто планировал начать работу с новейшей ИИ-моделью Claude Fable 5 от Anthropic, но откладывал это из-за путаницы с доступностью сервиса. Разработчик предоставил платным подписчикам возможность взаимодействия с ИИ-моделью без дополнительной платы, по крайней мере временно.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

Запуск Fable 5 оказался удивительно запутанным. Anthropic представила решение в качестве своей флагманской модели. Однако из-за экспортных ограничений доступ к продукту в ряде стран был невозможен, а когда модель стала общедоступной, то компания объявила о переходе на оплату по количеству используемых токенов. Такой подход означает, что даже подписчики Claude Pro и других премиальных тарифов будут платить ещё больше, взаимодействуя с Fable 5.

Не удивительно, что подписчики выразили недовольство изменением подхода Anthropic к взиманию платы за использование передовой ИИ-модели. В результате Anthropic смягчила свою позицию, объявив, что Fable 5 останется доступной платным подписчикам на прежних условиях до 19 июля 2026 года. Вместе с этим компания объявила о сохранении повышенных еженедельных лимитов на использование Claude Code ещё на неделю.

Поскольку Anthropic продлила пробный период использование Fable 5, платные подписчики могут не переплачивая продолжить взаимодействие с передовой моделью для генерации программного кода, проведения исследований и др. Однако важно помнить, что Fable 5 расходует недельный лимит токенов значительно быстрее, чем другие модели семейства. Это означает, что при активной работе с системой пользователю придётся рано или поздно переключиться на работу с другой ИИ-моделью или же отдельно докупать токены.

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Теги: claude fable 5, anthropic, искусственный интеллект
claude fable 5, anthropic, искусственный интеллект
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