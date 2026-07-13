«Мы получили Bully 2 до GTA VI»: новый трейлер раскрыл дату выхода школьного боевика Agefield High: Rock the School

Разработчики из американской студии Refugium Games объявили точную дату выхода своего школьного экшена с открытым миром Agefield High: Rock the School в духе классического подросткового боевика Bully от Rockstar Vancouver.

Напомним, Agefield High: Rock the School была представлена в прошлом июле и готовилась к выходу до конца текущего лета на ПК. В апреле Refugium заручилась поддержкой издателя Perp Games для выпуска игры на консолях.

Как стало известно, Agefield High: Rock the School поступит в продажу уже 12 августа текущего года для ПК (Steam), а до PS5, Xbox Series X и S доберётся «чуть позже». Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Зрители в комментариях оценили ностальгическую атмосферу и улучшенные по сравнению с прошлыми показами анимации. «Мы получили Bully 2 до GTA VI», — почти дождался ayemntabet1451.

События Agefield High: Rock the School развернутся в 2002 году вокруг школы городка Эйджфилд. Игра позиционируется как приключение о взрослении, дружбе, любви и бунтарстве, созданное с оглядкой на подростковые комедии начала 2000-х.

Игрокам предстоит посещать (или прогуливать) уроки, получать карманные деньги за успехи в учёбе (или зарабатывать на стороне), бунтовать с друзьями, «раскачивать» всю школу и покорять девушку своей мечты.

Обещают 8−10 часов контента, пять видов уроков (английский, математика, география, немецкий, музыка), небольшой открытый мир с побочными заданиями, последствия принятых решений, две концовки и текстовый перевод на русский.