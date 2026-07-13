Каждая пятая IT-компания в России готовится к падению выручки в 2026 году

Более 20 % российских компаний сферы IT могут снизить объём полученной в 2026 году выручки. На это указывают данные прогноза ассоциации «Руссофт», основанном на ежегодном опросе более 300 участников индустрии программного обеспечения, который был проведён в марте-апреле. При этом суммарная выручка отраслевых компаний может вырасти на 17 % до 3,3 трлн рублей.

В прошлом году совокупный оборот отрасли замедлился, но всё же вырос на 14 % до 2,8 трлн рублей. В 2023 и 2024 годах рост доходов составил 20 % (1,98 трлн рублей) и 25 % (2,46 трлн рублей) соответственно. При этом нарастить выручку в нынешнем году планирует 61 % участников опроса. В «Руссофте» отметили, что обычно в реальности растущих компаний оказывается меньше, чем по прогнозам.

Проведённый в прошлом году опрос указывал на то, что сокращения выручки ожидали лишь 3,8 % респондентов, тогда как в итоге снижение этого показателя было зафиксировано в 25,5 % организаций. Если отдельно рассматривать прогнозы представителей компаний, чья выручка в прошлом году сократилась, то 40,5 % из них ожидают роста в нынешнем году, ещё 16,5 % — прогнозируют сохранение выручки на прежнем уровне, а 43 % — готовятся к дальнейшему снижению.

В «Руссофте» считают, что на основе проведённого прогноза можно ожидать увеличения количества ликвидированных компаний. Авторы исследования уверены, что государству и IT-сообществу нужно уделять больше времени ситуации с банкротством компаний-разработчиков ПО. Глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров считает, что прогнозы компаний по росту доходов в нынешнем году связаны с тем, что они вынуждены повышать цены на свои продукты и услуги для сохранения хоть какой-то рентабельности. Это вполне оправдано с учётом значительного увеличения налоговой нагрузки. Он добавил, что сокращение затрат на зарплату без увольнения сотрудников представляется маловероятным. «Прирост выручки более чем на 10 % можно получить только за счёт повышения тарифов и цен. Однако при этом необходимо сохранение спроса хотя бы на прежнем уровне, что в условиях переохлаждения экономики за счёт высокой ставки рефинансирования ЦБ РФ и неизбежного повышения цен маловероятно», — считает господин Макаров.

Советник гендиректора Content AI Олег Сажин считает, что хоть в нынешнем году и ощущается определённое замедление, компании не заморозили полностью IT-проекты. В случаях, когда прикладной или платформенный продукт глубоко интегрирован в операционные процессы организации, заказчики как минимум продлевают действующие лицензии, а в некоторых случаях масштабируют решение на новые сценарии. Он добавил, что сейчас для заказчиков ключевым фактором является эффективность IT-решений — ускорение процессов, сокращение количества ошибок, снижение издержек.

Гендиректор ГК «Корус консалтинг» Александр Семенов считает, что рынок вырастет примерно на 10 %, но часть прироста будет «съедена» инфляцией и удорожанием ресурсов. Он отметил сохранение сдерживающих рынок ограничений, включая санкционное давление, сложности с логистикой и параллельным импортом, рост стоимости капитала и осторожную бюджетную политику крупных заказчиков. Сложившаяся ситуация должна усилить тренд на консолидацию крупных игроков, которые могут инвестировать в собственные платформы и экосистемы. В это же время небольшим и средним компаниям будет сложнее сохранить маржинальность и предсказуемость денежных потоков. Господин Семенов считает, что основными драйверами станут проекты в сфере информационной безопасности и искусственного интеллекта, тогда как сегмент оборудования ждёт либо стагнация, либо умеренный рост.

Опрос «Руссофта» показал, что участники рынка ожидают роста продаж на внутреннем рынке на уровне 18 % до 2,7 трлн рублей, а также экспортных доходов в рублевом выражении на 9 % до 572 млрд рублей. По итогам прошлого года продажи на внутреннем рынке выросли на 17,8 % до 2,28 трлн рублей, тогда как выручка за рубежом увеличилась только на 0,2 % до 524 млрд рублей.