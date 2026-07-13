Продажи психологического хоррора на четверых Mimesis ещё до выхода из раннего доступа Steam превысили два миллиона копий

Южнокорейский издатель Krafton отчитался о новом достижении психологического хоррора на четверых Mimesis от своей студии ReLU Games, «сосредоточенной на создании игр с помощью технологий машинного обучения».

Напомним, Mimesis вышла в раннем доступе Steam (385 рублей без скидки) прошлой осенью и за первые 50 дней с запуска достигла миллиона проданных копий, однако успехи игры на этом не закончились.

Как стало известно, спустя восемь с половиной месяцев после старта раннего доступа продажи Mimesis по всему миру превысили 2 млн копий. По мнению Krafton, преодолению вершины способствовало крупное июньское обновление.

Согласно пресс-релизу, на фоне продолжающихся успехов проекта Krafton намерена превратить Mimesis из отдельной игры в масштабную франшизу. Конкретные планы по трансформации не уточняются.

События Mimesis разворачиваются в мире, где загадочный дождь превращает жителей в способных копировать людей монстров (тех самых мимезисов). Игрокам в команде из четырёх человек предстоит спастись на старом трамвае.

Задачу осложняют, во-первых, постоянные поломки состава, а, во-вторых, притворяющиеся союзниками мимезисы, которые благодаря генеративному ИИ могут имитировать голос и поведение пользователя.

Mimesis заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 84 %) и привлекла на пике 8,4 тыс. человек. Несмотря на ИИ-направленность, разработчики использование генеративного ИИ в игре отрицают и на странице в Steam не отображают.