Сегодня 13 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Ужастик Продажи психологического хоррора на четв...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Продажи психологического хоррора на четверых Mimesis ещё до выхода из раннего доступа Steam превысили два миллиона копий

Южнокорейский издатель Krafton отчитался о новом достижении психологического хоррора на четверых Mimesis от своей студии ReLU Games, «сосредоточенной на создании игр с помощью технологий машинного обучения».

Источник изображений: Krafton

Источник изображений: Krafton

Напомним, Mimesis вышла в раннем доступе Steam (385 рублей без скидки) прошлой осенью и за первые 50 дней с запуска достигла миллиона проданных копий, однако успехи игры на этом не закончились.

Как стало известно, спустя восемь с половиной месяцев после старта раннего доступа продажи Mimesis по всему миру превысили 2 млн копий. По мнению Krafton, преодолению вершины способствовало крупное июньское обновление.

Согласно пресс-релизу, на фоне продолжающихся успехов проекта Krafton намерена превратить Mimesis из отдельной игры в масштабную франшизу. Конкретные планы по трансформации не уточняются.

События Mimesis разворачиваются в мире, где загадочный дождь превращает жителей в способных копировать людей монстров (тех самых мимезисов). Игрокам в команде из четырёх человек предстоит спастись на старом трамвае.

Задачу осложняют, во-первых, постоянные поломки состава, а, во-вторых, притворяющиеся союзниками мимезисы, которые благодаря генеративному ИИ могут имитировать голос и поведение пользователя.

Mimesis заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 84 %) и привлекла на пике 8,4 тыс. человек. Несмотря на ИИ-направленность, разработчики использование генеративного ИИ в игре отрицают и на странице в Steam не отображают.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Assassin’s Creed Black Flag Resynced не разочаровала Ubisoft продажами — два миллиона копий на следующий день после релиза
Более миллиона игроков ответили на зов: 11 bit studios похвасталась продажами безжалостной градостроительной стратегии Frostpunk 2
Продажи No Rest for the Wicked в раннем доступе Steam превысили 2 миллиона копий, и «лучшее ещё впереди»
«Пока я смотрел это, моя видеокарта начала рыдать»: первый геймплей Total War: Warhammer 40,000 заставил игроков усомниться в своих ПК
Sony грозит антимонопольное расследование из-за отказа от игр на дисках
«Мы получили Bully 2 до GTA VI»: новый трейлер раскрыл дату выхода школьного боевика Agefield High: Rock the School
Теги: mimesis, relu games, krafton, хоррор, продажи игр
mimesis, relu games, krafton, хоррор, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст расширил оперативную память первой PlayStation до 16 Мбайт, но ни одна игра не умеет использовать столько
«Мы получили Bully 2 до GTA VI»: новый трейлер раскрыл дату выхода школьного боевика Agefield High: Rock the School
Максимум два часа в день: Минпросвещения РФ назвало, сколько времени детям можно пользоваться гаджетами
Китай выбрал другой путь, чем Neuralink: интерфейсы «мозг — компьютер» без сверления черепа
ЕС ввёл санкции против VK и разработчика мессенджера Max
Олдскульный шпионский шутер Agent 64: Spies Never Die в духе GoldenEye и Perfect Dark не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода 60 мин.
Продажи психологического хоррора на четверых Mimesis ещё до выхода из раннего доступа Steam превысили два миллиона копий 3 ч.
Каждая пятая IT-компания в России готовится к падению выручки в 2026 году 4 ч.
Число утечек данных в России упало в четыре раза, но торговля базами выросла почти на 60 % 6 ч.
Sony грозит антимонопольное расследование из-за отказа от игр на дисках 7 ч.
Anthropic пошла на попятную и вернула Claude Fable 5 в подписку для платных пользователей 8 ч.
Для Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышел мод, который делает игру менее жёлтой 9 ч.
Santa Monica Studio косвенно подтвердила, когда выйдет God of War Laufey 10 ч.
League of Legends Classic вернёт игроков в 2013 год — первые подробности классического режима нашумевшей MOBA 11 ч.
Новой Doom — быть: вопреки массовым увольнениям, id Software уже приступила к работе над продолжением легендарной серии 12 ч.
Intel представила космический процессор Starfire — он способен работать при температурах от −55 до +125 °C 3 ч.
В Московской области в десятки раз увеличили стоимость аренды земли под строительство ЦОД 3 ч.
Valve признала, что индикатор перегрева Steam Machine срабатывает слишком рано — проблему исправит обновление BIOS 4 ч.
Углеродные выбросы Microsoft выросли на четверть — бум ИИ ЦОД ставит под угрозу достижение климатических целей к 2030 году 5 ч.
DeepInfra развернула в Торонто кластер из более чем 1 тыс. NVIDIA Blackwell B300 5 ч.
Gigabyte представила компактную плату B850M Aorus Stealth с разъёмами на изнанке 5 ч.
AMD представила спецверсии Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 9070 XT по мотивам Valorant — купить их не получится 7 ч.
Дата-центры в Ирландии уже потребляют почти столько же энергии, сколько все жилые дома 8 ч.
StorONE превратит массив All-Flash в кеш-память для дисковых накопителей 8 ч.
MSI выпустила 1U-сервер CX171-S3066 на базе Intel Xeon 6 для сетевой виртуализации 9 ч.