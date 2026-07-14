Microsoft полностью переработает поиск в Windows 11 и уберёт рекламу

Microsoft анонсировала масштабное обновление встроенного поиска Windows 11, направленное на повышение точности результатов, ускорение работы и сокращение зависимости от веб-поиска. Также будет удалена реклама и промоконтент, ранее отображавшиеся в результатах поиска.

Как сообщает портал Windows Central, переработка стала ответом на многочисленные отзывы пользователей, просивших сделать поиск быстрее, понятнее и удобнее при запуске приложений, поиске файлов и изменении системных настроек. Одним из ключевых изменений станет более наглядное отображение источника каждого результата, благодаря чему пользователь сможет заранее увидеть, относится ли найденный элемент к приложению, файлу, настройке, веб-странице или Microsoft Store.

Обновление также изменит приоритет выдачи, отдавая предпочтение локальным приложениям, настройкам и файлам перед результатами из интернета и Microsoft Store, если они лучше соответствуют запросу. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно включать или отключать отображение веб-результатов и рекомендаций Microsoft Store через раздел «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Поиск».

Microsoft улучшила алгоритмы поиска приложений и файлов, благодаря чему система станет корректнее обрабатывать опечатки, пропущенные или лишние символы, а также неполные запросы. Дополнительно улучшен поиск локальных файлов, включая поддержку двухсимвольных запросов, а также более корректное отображение облачных и подключённых документов, если именно они наиболее соответствуют введённому запросу.

Изменения затронули и стартовую страницу поиска, которая стала менее перегруженной за счёт упрощённого интерфейса и быстрого доступа к недавним запросам. Одновременно компания заявила о повышении стабильности работы поиска, уменьшив вероятность сбоев и проблем с загрузкой, а также сообщила, что в ближайшие месяцы продолжит совершенствовать ранжирование результатов для системных настроек.

В настоящее время обновление постепенно распространяется среди участников программы Windows Insider в тестовом канале (Experimental Channel). Позднее в этом году новые возможности станут доступны всем пользователям Windows 11.