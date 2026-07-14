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SpaceX объявила дату 13-го испытательного пуска Starship — он впервые полетит с настоящей полезной нагрузкой

SpaceX объявила дату и время проведения 13-го комплексного испытания сверхтяжёлой ракетной системы Starship. Девяностоминутное стартовое окно на космодроме Starbase в Техасе откроется 16 июля в 17:45 по местному времени (01:45 17 июля по московскому времени). В полёт отправятся корабль Ship 40 и ускоритель Booster 20. Для модернизированной версии Starship V3 это будет второй запуск. Впервые корабль выведет на орбиту настоящую полезную нагрузку.

Источник изображения: SpaceX

Скоро на всех экранах. Источник изображения: SpaceX

Миссия Flight 13 во многом повторит программу предыдущего полёта. Для SpaceX это станет попыткой устранить неисправности, выявленные 22 мая во время миссии Flight 12. Тогда после «горячего» разделения ступеней изменение последовательности запуска двигателей корабля привело к ошибке ориентации ускорителя Super Heavy примерно на 90 градусов. При последующем развороте и торможении пять из 33 двигателей Raptor ускорителя не смогли повторно запуститься, из-за чего ускоритель не достиг расчётного района мягкого приводнения. Это стало крупнейшей неудачей 12-го испытательного полёта ракеты.

Для 13-го испытательного полёта компания изменила последовательность запуска двигателей корабля во время разделения ступеней, доработала оборудование ускорителя Super Heavy, а также перенастроила алгоритмы предупреждений и аварийного отключения двигателей с учётом условий одновременной работы большого числа двигателей. Основными задачами ускорителя станут штатное разделение, полноценный обратный импульс и управляемое мягкое приводнение в Мексиканском заливе. Захват Super Heavy посадочной башней Mechazilla на этот раз не предусмотрен: SpaceX пока не намерена рисковать стартовой инфраструктурой при втором полёте новой конфигурации ракеты.

В ходе полёта корабль впервые выведет 20 полнофункциональных спутников, а не только массогабаритные макеты. Причём это будут спутники нового поколения Starlink V3 — в три раза более тяжёлые (массой до 2,5 т каждый) и с площадью солнечных батарей до 400 м². Шесть аппаратов оснастят камерами для наблюдения за теплозащитным экраном Starship. Поскольку корабль полетит по суборбитальной траектории, спутники не останутся на устойчивой орбите и приблизительно через 20 минут после отделения войдут в атмосферу и сгорят. Кроме того, SpaceX планирует повторно включить один двигатель Raptor в космосе, проверить теплозащиту при входе в атмосферу и завершить миссию мягким приводнением корабля в Индийском океане.

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Теги: starship, spacex
starship, spacex
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