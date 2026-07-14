Сегодня 14 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Вы платите за ИИ дважды»: глава Microso...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Вы платите за ИИ дважды»: глава Microsoft предупредил бизнес о скрытой цене ИИ

Технологии искусственного интеллекта не только способствуют повышению производительности труда, но и несут в себе некоторые долгосрочные угрозы, предупреждают эксперты. Так, гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) рассказал о опасности, которую таит интеграция проприетарных ИИ-сервисов в корпоративные системы.

Источник изображения: microsoft.com

Источник изображения: microsoft.com

«По сути, вы платите за [искусственный] интеллект дважды: первый раз деньгами, а второй — кое-чем гораздо более ценным: своими уникальными знаниями, которые приходится раскрывать, чтобы этот интеллект приносил пользу. Чем более качественной работы модели вы хотите добиться, тем больше таких знаний ей приходится „скармливать“. <..> Модели учатся на „выхлопе“ от написанных пользователями запросов, используемых ИИ-агентами инструментов и, что особенно важно, на исправлениях, которые пользователи вносят, когда модель ошибается. Каждое такое исправление трансформируется в ценные корпоративные сведения», — предупредил глава Microsoft.

Такие знания конкурент никогда не смог бы купить, но предприятия обучают на них чужие ИИ-модели, передавая ценную информацию разработчикам ИИ. И если разработчики ИИ могут беспрепятственно собирать эти данные, то и предприятиям должно быть позволено в ответ «дистиллировать» эти модели — то есть на основе полученных данных создавать собственные, часто более дешёвые. На практике этого не происходит: Anthropic обвинила китайских разработчиков открытых ИИ-моделей в дистилляции своих систем и призвала американские власти ужесточить экспортный контроль. Господин Наделла, однако, уверен, что разработчики ИИ пытаются применять двойные стандарты: свободно обучают свои модели на общедоступных данных со всего мира, но запрещают другим делать то же в отношении собственных разработок. Особую обеспокоенность у него вызывает практика, когда создатели ИИ «оставляют за собой право обучать [модели] на данных, полученных в ходже использования и взаимодействия с клиентами».

Гендиректор Microsoft предлагает, чтобы компании «сохраняли право собственности» на свои данные, в том числе на запросы и обратную связь. Для этого следует создавать в облаке «проприетарные среды обучения» и обеспечить клиентам возможность легко переключаться между ИИ-моделями разных поставщиков, чтобы не зависеть от какого-либо одного из них. На практике бизнес уже начал реализовывать подобные механизмы защиты данных, но действует несколько иначе — развёртывает на собственных мощностях открытые ИИ-модели, которые почти не уступают проприетарным. Microsoft инвестировала и в OpenAI, и в Anthropic; и если её гендиректор призывает бизнес с осторожностью использовать в работе проприетарные ИИ-модели, логично предположить, что эта тенденция будет лишь набирать обороты. «Потребляя интеллект, вы создаёте интеллект. И то, что вы создаёте, должно принадлежать вам», — утверждает Сатья Наделла.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft начала тесты «очищенного» поиска в Windows 11, результаты которого не должны раздражать
Геймер отсудил у Microsoft свой аккаунт Xbox с библиотекой игр, который заблокировали после взлома
Microsoft начала больше использовать свои ИИ-модели в сервисах, чтобы меньше платить OpenAI и Anthropic
Акции Apple вернулись к росту — инвесторы оценили осторожность с инвестициями в ИИ
Anthropic пошла на попятную и вернула Claude Fable 5 в подписку для платных пользователей
Honda готова выплачивать сотрудникам крупные премии за использование ИИ
Теги: microsoft, ии, сатья наделла
microsoft, ии, сатья наделла
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
По Android-смартфонам начал распространяться троян RedHook, опустошающий банковские счета жертвы
«Пока я смотрел это, моя видеокарта начала рыдать»: первый геймплей Total War: Warhammer 40,000 заставил игроков усомниться в своих ПК
Геймер отсудил у Microsoft свой аккаунт Xbox с библиотекой игр, который заблокировали после взлома
Максимум два часа в день: Минпросвещения РФ назвало, сколько времени детям можно пользоваться гаджетами
Китай выбрал другой путь, чем Neuralink: интерфейсы «мозг — компьютер» без сверления черепа
Фронтмен My Chemical Romance оказался фанатом Baldur’s Gate, который не играл в Baldur’s Gate 3 — Larian спешит на помощь 25 мин.
Россияне массово жалуются на проблемы с доступом к Google, GitHub и сайту Apple 59 мин.
Ubisoft на фоне критики DLC для Assassin’s Creed Black Flag Resynced отказалась от идеи, что микротранзакции делают игры веселее 2 ч.
Apple научила iOS 26.6 предупреждать об опасных сообщениях в iMessage 2 ч.
«Вы платите за ИИ дважды»: глава Microsoft предупредил бизнес о скрытой цене ИИ 3 ч.
По всему миру перестал работать принадлежащий Telegram домен t.me 4 ч.
Продажи джазового ретрошутера Mouse: P.I. For Hire превзошли даже самые смелые ожидания разработчиков 5 ч.
Microsoft начала тесты «очищенного» поиска в Windows 11, результаты которого не должны раздражать 8 ч.
Эмуляторы PS5 вышли на новый уровень: KytyPS5 научился запускать 3D-игры 8 ч.
Все страны ЕС намерены запретить соцсети для самых маленьких 8 ч.
Tesla подтвердила разработку беспилотного такси для людей на инвалидных колясках 30 мин.
Huawei представила наушники-клипсы FreeClip 2 S Signature Edition 33 мин.
В NASA начали собирать лунную ракету для миссии Artemis III — но до Луны она не долетит 37 мин.
Представлен мощный и функциональный планшет Huawei MatePad Air 2026 на чипе Kirin 54 мин.
Иск Apple может сильно замедлить разработку умных гаджетов OpenAI 57 мин.
ИИ спроектировал устройство для объединения в кластер трёх материнских плат от ноутбуков Framework 2 ч.
Мировой рынок игровых консолей рухнет почти на 20 % — виновата не только дорогая память 2 ч.
Tecno выпустила в России планшет Megapad 2 с большим экраном для учёбы и не только 2 ч.
У центра Млечного Пути впервые обнаружили малиновый сахар 2 ч.
Huawei представила глобальный флагман Pura 90s Pro Max с 200-Мп зум-камерой за €1149 и модель подешевле 3 ч.