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Apple научила iOS 26.6 предупреждать об опасных сообщениях в iMessage

В обновлении Apple iOS 26.6 появится предупреждение о вредоносных сообщениях в приложении iMessage. Об этом рассказал пользователь соцсети X под ником limpless_skelly.

Источник изображения: x.com/limpless_skelly

Источник изображения: x.com/limpless_skelly

Об угрозе для безопасности iPhone или конфиденциальности данных пользователя будет предупреждать всплывающее окно. Apple предложит пользователям поделиться информацией о сообщении, что поможет в защите от подобных атак в будущем; пользователю покажут три варианта: «Не сейчас», «Отправить в Apple» и «Не сообщать». Если выбрать первый вариант, подобные уведомления, вероятно, станут появляться и дальше.

Механизм работы этой функции отследить «вживую» пока не довелось, но её наличие в системе подтвердил код пятой бета-версии iOS 26.6. Пока трудно сказать, при появлении каких сообщений может всплывать подобное предупреждение, но это может быть реакция на сложные эксплойты и фишинговые атаки в приложении «Сообщения». Ещё в iOS 14 компания Apple добавила в приложение систему безопасности BlastDoor, которая работала по принципу «песочницы», но в 2021 году был обнаружен эксплойт, позволяющий обходить защиту и устанавливать шпионское ПО без каких-либо действий со стороны пользователя. Apple также добавила в iOS «Режим блокировки» (Lockdown Mode), средство iMessage Contact Key Verification и фильтрацию спама.

Дизайн уведомления, к сожалению, напоминает оформление всплывающих окон на мошеннических ресурсах при просмотре страниц через Safari, что может сбить владельцев iPhone с толку. К настоящему моменту вышли пять бета-версий iOS 26.6; вариант для широкой аудитории ожидается к концу июля.

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Теги: apple, ios, imessage
apple, ios, imessage
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