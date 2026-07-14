Сегодня 14 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ спроектировал устройство для объедине...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ спроектировал устройство для объединения в кластер трёх материнских плат от ноутбуков Framework

Искусственный интеллект может давать сомнительные результаты в решении некоторых задач, но с другими он справляется вполне достойно. Это доказала модель Anthropic Claude Fable, которая спроектировала 3D-макет кластера для трёх материнских плат Framework.

Источник изображений: x.com/dsp_

Источник изображений: x.com/dsp_

Проект реализовал инженер Anthropic Дэвид Сория Парра (David Soria Parra), который поставил Claude Fable задачу спроектировать корпус для кластера из трёх материнских плат от 13-дюймовых ноутбуков Framework. Такие платы продаются отдельно или могут быть извлечены из готового устройства. На практике этот кластер, вероятно, будет использоваться для создания системы из нескольких ПК, сервера или чего-то подобного.

Энтузиаст работал над проектом как минимум с начала июня, подключив облачную среду проектирования Autodesk Fusion (Fusion 360) к искусственному интеллекту через MCP-сервер — стандартный интерфейс, позволяющий большим языковым моделям взаимодействовать со сторонним ПО. Инженер поделился снимком результата: три платы Framework установлены в напечатанную на 3D-принтере раму; предусмотрены вырез для радиатора и место для тепловой трубки.

«Я подключил MCP-сервер к Fusion 360 и использовал Claude Code с динамическими рабочими процессами. Claude создал файл проекта Fusion и STL-файлы для каждого компонента, так что к печати было всё готово. ИИ, кроме того, подготовил список необходимых для закупки комплектующих», — рассказал автор проекта. Процесс был сформирован по схеме «от Claude прямо на печать», хотя для получения готового изделия потребовались 2–3 итерации взаимодействия с моделью.

Главный вопрос теперь, вероятно, состоит в том, насколько эффективно система будет работать на практике и до каких температур будут нагреваться её компоненты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Framework сообщила о стабилизации цен на оперативную память — теперь дорожают SSD
Framework оценила мобильную GeForce RTX 5070 12GB в $1199 и предупредила о повышении цен на версию с 8 Гбайт памяти
Framework превратила модульный ноутбук Laptop 16 в «почти десктоп», анонсировав OCuLink Dev Kit
Средняя стоимость смартфона в этом году вырастет на $94 до $550 из-за дефицита памяти
В результате борьбы с контрабандой ИИ-чипов в Китай компания Nvidia вдвое сократила список доверенных азиатских клиентов
Gigabyte представила компактную плату B850M Aorus Stealth с разъёмами на изнанке
Теги: framework, ии, кластер
framework, ии, кластер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
По Android-смартфонам начал распространяться троян RedHook, опустошающий банковские счета жертвы
«Пока я смотрел это, моя видеокарта начала рыдать»: первый геймплей Total War: Warhammer 40,000 заставил игроков усомниться в своих ПК
Геймер отсудил у Microsoft свой аккаунт Xbox с библиотекой игр, который заблокировали после взлома
Максимум два часа в день: Минпросвещения РФ назвало, сколько времени детям можно пользоваться гаджетами
Китай выбрал другой путь, чем Neuralink: интерфейсы «мозг — компьютер» без сверления черепа
Фронтмен My Chemical Romance оказался фанатом Baldur’s Gate, который не играл в Baldur’s Gate 3 — Larian спешит на помощь 25 мин.
Россияне массово жалуются на проблемы с доступом к Google, GitHub и сайту Apple 59 мин.
Ubisoft на фоне критики DLC для Assassin’s Creed Black Flag Resynced отказалась от идеи, что микротранзакции делают игры веселее 2 ч.
Apple научила iOS 26.6 предупреждать об опасных сообщениях в iMessage 2 ч.
«Вы платите за ИИ дважды»: глава Microsoft предупредил бизнес о скрытой цене ИИ 3 ч.
По всему миру перестал работать принадлежащий Telegram домен t.me 4 ч.
Продажи джазового ретрошутера Mouse: P.I. For Hire превзошли даже самые смелые ожидания разработчиков 5 ч.
Microsoft начала тесты «очищенного» поиска в Windows 11, результаты которого не должны раздражать 8 ч.
Эмуляторы PS5 вышли на новый уровень: KytyPS5 научился запускать 3D-игры 8 ч.
Все страны ЕС намерены запретить соцсети для самых маленьких 8 ч.
Tesla подтвердила разработку беспилотного такси для людей на инвалидных колясках 30 мин.
Huawei представила наушники-клипсы FreeClip 2 S Signature Edition 33 мин.
В NASA начали собирать лунную ракету для миссии Artemis III — но до Луны она не долетит 37 мин.
Представлен мощный и функциональный планшет Huawei MatePad Air 2026 на чипе Kirin 54 мин.
Иск Apple может сильно замедлить разработку умных гаджетов OpenAI 57 мин.
ИИ спроектировал устройство для объединения в кластер трёх материнских плат от ноутбуков Framework 2 ч.
Мировой рынок игровых консолей рухнет почти на 20 % — виновата не только дорогая память 2 ч.
Tecno выпустила в России планшет Megapad 2 с большим экраном для учёбы и не только 2 ч.
У центра Млечного Пути впервые обнаружили малиновый сахар 2 ч.
Huawei представила глобальный флагман Pura 90s Pro Max с 200-Мп зум-камерой за €1149 и модель подешевле 3 ч.