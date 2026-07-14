ИИ спроектировал устройство для объединения в кластер трёх материнских плат от ноутбуков Framework

Искусственный интеллект может давать сомнительные результаты в решении некоторых задач, но с другими он справляется вполне достойно. Это доказала модель Anthropic Claude Fable, которая спроектировала 3D-макет кластера для трёх материнских плат Framework.

Проект реализовал инженер Anthropic Дэвид Сория Парра (David Soria Parra), который поставил Claude Fable задачу спроектировать корпус для кластера из трёх материнских плат от 13-дюймовых ноутбуков Framework. Такие платы продаются отдельно или могут быть извлечены из готового устройства. На практике этот кластер, вероятно, будет использоваться для создания системы из нескольких ПК, сервера или чего-то подобного.

Энтузиаст работал над проектом как минимум с начала июня, подключив облачную среду проектирования Autodesk Fusion (Fusion 360) к искусственному интеллекту через MCP-сервер — стандартный интерфейс, позволяющий большим языковым моделям взаимодействовать со сторонним ПО. Инженер поделился снимком результата: три платы Framework установлены в напечатанную на 3D-принтере раму; предусмотрены вырез для радиатора и место для тепловой трубки.

«Я подключил MCP-сервер к Fusion 360 и использовал Claude Code с динамическими рабочими процессами. Claude создал файл проекта Fusion и STL-файлы для каждого компонента, так что к печати было всё готово. ИИ, кроме того, подготовил список необходимых для закупки комплектующих», — рассказал автор проекта. Процесс был сформирован по схеме «от Claude прямо на печать», хотя для получения готового изделия потребовались 2–3 итерации взаимодействия с моделью.

Главный вопрос теперь, вероятно, состоит в том, насколько эффективно система будет работать на практике и до каких температур будут нагреваться её компоненты.