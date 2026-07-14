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Представлен мощный и функциональный планшет Huawei MatePad Air 2026 на чипе Kirin

Компания Huawei официально представила планшетный компьютер MatePad Air 2026. Его отличают привлекательный утончённый дизайн и поддержка множества функций, направленных на решение рабочих задач.

Huawei MatePad Air 2026 предлагается в тонком и лёгком корпусе: при габаритах 183 × 270 × 5,3 мм его масса составляет 509 г. Устройство доступно в трёх пастельных цветах: Sakura Pink (розовый), Airy Blue (голубой) и White (белый). Блок камер на задней панели выполнен в виде овального модуля того же цвета, что и задняя крышка; основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей. На лицевой стороне дисплей окружён чёрными рамками толщиной 4,6 мм; здесь же расположен объектив 12-мегапиксельной фронтальной камеры.

12-дюймовый OLED-дисплей PaperMatte имеет разрешение 2800 × 1840 пикселей, частоту обновления 144 Гц, плотность 275 пикселей на дюйм, пиковую яркость 1200 кд/м2 и поддерживает отображение 1,07 млрд цветов; также заявлен полный охват цветового пространства P3. Отношение площади дисплея к площади лицевой панели составляет 92 %. Технология PaperMatte обеспечивает сбалансированную яркость и естественную цветопередачу — глаза не устают ни при длительном использовании планшета, ни при работе под прямыми солнечными лучами.

Huawei MatePad Air 2026 комплектуется новым стилусом, который позволяет листать страницы простыми жестами и поддерживает режим Air Mouse, полезный при проведении презентаций. Ещё одна новинка в линейке аксессуаров — тонкая клавиатура Glide Keyboard. Производитель также усовершенствовал приложения «Заметки» и GoPaint. Первое поддерживает преобразование речи в текст и рукописный ввод, а также предлагает функцию ИИ-наставника. Можно сфотографировать задание или ввести его вручную — искусственный интеллект в считанные секунды предложит пошаговое решение, поможет разобраться в логике и ходе выполнения каждой задачи. В комплект поставки входят офисный пакет WPS Office и видеоредактор Filmora.

Huawei MatePad Air 2026
Huawei MatePad Air 2026
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Huawei MatePad Air 2026
Huawei MatePad Air 2026
Huawei MatePad Air 2026
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Широкую и объёмную звуковую сцену обеспечивают шесть динамиков и технология Huawei Sound. Система охлаждения изготовлена с использованием графита и включает испарительную камеру. В качестве программной платформы Huawei MatePad Air 2026 используется HarmonyOS 4.3. Планшет оснащён процессором Kirin T93C, 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем объёмом 256 Гбайт. Аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт обеспечивает до 10 часов просмотра HDR-видео онлайн или до 16 часов воспроизведения видео из памяти устройства. Рекомендованная цена Huawei MatePad Air 2026 составляет от €849 за базовую модель в конфигурации 8/256 Гбайт с клавиатурой, но без дисплея с технологией PaperMatte.

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Теги: huawei, планшет, анонс
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