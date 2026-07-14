Capcom объяснила, зачем спустя два с половиной года после релиза выпускает для Dragon’s Dogma 2 дополнение Dark Arisen

Спустя два года после релиза фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром Dragon’s Dogma 2 до сих пор имеет в Steam «смешанные» отзывы (рейтинг 62 %), но Capcom надеется исправить положение благодаря предстоящему аддону Dark Arisen.

Глава разработки Кенто Киносита (Kento Kinoshita) и продюсер Наото Ояма (Naoto Oyama) в интервью Eurogamer признались, что Dark Arisen — это способ вернуть доверие разочарованных релизом Dragon's Dogma 2 игроков.

По словам Оямы, команда уже заметила позитивный отклик на выпущенный в июне для Dragon's Dogma 2 патч с геймплейными улучшениями, однако настоящей проверкой станет августовское обновление с обещанной оптимизацией.

«Очень надеюсь, что августовские улучшения производительности и наша подготовка к релизу дополнения дадут игрокам почувствовать, что базовая Dragon's Dogma 2 в хорошем состоянии», — поделился Ояма.

Dark Arisen включает снежный регион Норган, который станет ареной нового приключения, 12 подземелий испытаний в основном мире и дополнительные опции персонализации (причёски, татуировки) для главного героя и пешек.

Разработчики рассчитывают, что прохождение сюжета Dark Arisen отнимет у игроков Dragon's Dogma 2 от 15 до 20 часов, а DLC в целом (с зачисткой подземелий) — около 25 часов. Ояма назвал аддон «существенной» порцией контента.

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen выйдет 9 октября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Владельцы базовой игры смогут прокачать издание до нового за $30 (стоимость аддона).