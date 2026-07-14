Швейцария проверит Google за навязывание своего поиска в Android

Швейцарская Комиссия по конкуренции (COMCO) инициировала предварительную проверку в отношении Google, потому что компания убрала функцию, позволявшую владельцам смартфонов отказываться от использования её поисковой системы по умолчанию, передаёт Reuters со ссылкой на сообщение ведомства.

При первоначальной настройке смартфонов с Android ранее появлялся «Экран выбора» (Choice Screen), который позволял владельцу устройства выбирать поисковую систему по умолчанию. Google отключила эту функцию в Швейцарии, но в других европейских странах она работает и сейчас, отметили в COMCO. Таким образом, швейцарским пользователям поисковая система Google навязывается как вариант по умолчанию.

В Google подтвердили, что знают о начале проверки. «Мы готовы к полному сотрудничеству с ведомством, чтобы ответить на все возникшие у него вопросы», — заявил представитель компании. Настройки по умолчанию играют решающую роль, а отказ от возможности выбора ограничивает видимость конкурирующих с Google поисковых систем при настройке устройства пользователем, считают в COMCO. «Такая новая практика Google может отрицательно сказаться на конкурентных возможностях как поисковых систем, так и вообще поставщиков других цифровых сервисов. Кроме того, это создаёт неравные условия для швейцарских пользователей по сравнению с пользователями из стран Европейской экономической зоны», — отметили в комиссии.

В ходе предварительной проверки ведомство установит, имеются ли признаки нарушения законодательства о конкуренции. Google занимает доминирующее положение на интернет-рынке Швейцарии; по данным Statcounter, доля компании на рынке поисковых систем в стране составляет 82 %.