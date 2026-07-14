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Amazon раскрыл цвета грядущих смартфонов Google Pixel 11

До официального анонса смартфонов серии Google Pixel 11 осталось меньше месяца, и в преддверии этого события на Amazon ненадолго появились страницы трёх грядущих новинок, благодаря чему стали известны варианты их расцветок, обращает внимание 9to5Google.

Источник изображений: 9to5google.com

Источник изображений: 9to5google.com

Три товара ненадолго появились на платформе Amazon как продукты из ассортимента Google Store. В общем списке расцветки базового Pixel 11 значатся как «Обсидиановый» (Obsidian), «Гибискус» (Hibiscus) и «Фисташковый» (Pistachio), но на страницах с описаниями значатся уже фигурировавшие в прежних утечках и соответствующие им «Полночный» (Midnight), «Фуксия» (Fuchsia) и «Мох» (Moss); упоминается и модельный индекс 4CS4, который фигурировал вместе с Pixel 11 в прежних утечках.

Впоследствии удалось также обнаружить страницы Pixel 11 Pro в расцветках «Дюна» (Dune), «Лёгкий туман» (Light Fog), «Хвойный» (Pine) и «Серебристый» (Sterling). Для складного Pixel 11 Pro Fold указаны света «Хвойный» и «Полночный».

При подробном изучении страниц Pixel 11 удалось обнаружить упоминание 6,3-дюймового дисплея с разрешением 1080 × 2424 пикселей, 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт на встроенном накопителе при ценнике $899 — таким образом, Google, вероятно, всё-таки не намерена снижать объём памяти смартфона до 8 Гбайт.

Интересно, что во многих описаниях значится совместимый со смартфонами гаджет Google Pixel Tag, хотя такого трекера пока не существует. Для Pixel 11 указывается объём аккумулятора 4985 мА·ч, для Pixel 11 Pro XL — 5115 мА·ч, для Pixel 11 Pro Fold — 4750 мА·ч. Официальный анонс намечен на 12 августа.

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Теги: google, pixel, смартфон
google, pixel, смартфон
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