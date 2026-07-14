Запрет соцсетей для подростков в Австралии провалился — оказалось достаточно соврать о возрасте

С декабря прошлого года австралийские власти требуют от социальных сетей запрета на доступ пользователей, не достигших возраста 16 лет. Технически реализовать ограничение доступа по этому признаку оказалось почти невозможно, как гласят итоги исследования, на которые ссылается Reuters.

Вскоре после введения запрета на доступ к социальным сетям для несовершеннолетних граждан в Австралии стали появляться публикации с перечислением способов, позволяющих им обойти подобные ограничения. Власти страны попытались усилить давление на владельцев социальных сетей, в прошлом месяце увеличив размер штрафа за нарушение техногигантами национального законодательства в этой сфере.

Ещё в прошлом году, как сообщает Reuters, группа исследователей создала более 50 учётных записей от лица австралийцев в популярных социальных сетях, просто указав при регистрации, что возраст пользователя составляет 16 лет, и ни в одном из этих случаев не потребовалось проходить дополнительные проверки. Метод подтверждения возраста, основанный на анализе сетевой активности пользователя, в этой ситуации администрациями социальных сетей не применяется, как заявили исследователи. Анализ портретов, предоставляемых пользователями для проверки возраста, может быть недостаточно эффективной мерой, добавили они.

С прошлого года все 50 тестовых учётных записей, которые созданы в 9 из 10 представленных на территории Австралии социальных сетей, до сих пор активны и не заблокированы администрацией по подозрению в принадлежности несовершеннолетним. При этом некоторые из фиктивных пользователей получают через социальные сети рекламные предложения для молодёжи, что косвенно подтверждает осведомлённость администраторов о возрасте условного пользователя. В одном из случаев пользователю был направлен контент откровенного характера, отмечают авторы исследования. Представители Meta✴ Platforms заявили, что учётные записи реальных пользователей проверяются на возраст по статистике активности, а потому нарушители достаточно активно выявляются, но в случае с фиктивными аккаунтами сценарии их поведения могли не вызывать подозрения — тем более, что их вымышленные владельцы уже формально достигли 16 лет.

Власти Австралии пригрозили пяти социальным сетям судебным преследованием за недостаточно эффективный контроль запрета на доступ к этим ресурсам для граждан страны, не достигших 16 лет. Предельные размеры штрафа за подобные правонарушения были увеличены вдвое в прошлом месяце. Эксперты утверждают, что большинство австралийских подростков, желающих зарегистрироваться в социальных сетях, просто вводят ложные сведения о дате своего рождения. При этом они понимают, что навести порядок в этой сфере получится только поэтапно, и по мере усиления контроля будет выявляться всё больше нарушений. Примерно к середине текущего года социальные сети в Австралии должны были перейти к более сложным механизмам проверки возраста своих пользователей.