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Нью-Йорк первым в США ввёл годовой запрет на строительство мощных ЦОД

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул (Kathy Hochul) подписала первый в США мораторий на строительство в штате ЦОД мощностью более 50 МВт в течение года. Вместе с тем законопроект, принятый законодательным собранием штата, который может заблокировать ещё большее количество проектов по строительству ЦОД, всё ещё ожидает её подписи, отметил The Verge.

Источник изображения: İsmail Enes Ayhan/unsplash.com

Источник изображения: İsmail Enes Ayhan/unsplash.com

Согласно распоряжению губернатора, прекращается выдача экологических разрешений в течение года на реализацию проектов строительства крупных ЦОД, что, как пояснили в офисе губернатора, даст штату время для разработки соответствующих мер по защите жителей от роста цен на энергоносители и воздействия на окружающую среду. Указанная в распоряжении предельная мощность ЦОД выше, чем порог в 20 МВт, одобренный законодателями штата.

По мнению руководства штата, этот предел позволит предотвратить сбои в работе небольших ЦОД, используемых такими учреждениями как больницы. На данный момент неизвестно, подпишет ли губернатор мораторий, принятый законодательным собранием, но её исполнительное распоряжение позволяет властям штата сделать паузу на время рассмотрения законопроекта.

«Поскольку развитие ЦОД грозит повышением коммунальных платежей, истощением наших природных ресурсов и созданием неопределённости для жителей Нью-Йорка, моя обязанность — принять меры и возглавить этот процесс», — указала Хочул в своем заявлении.

Мораторий может продлиться до года, пока Департамент коммунальных услуг (DPS) разрабатывает стандарты для оценки ожидаемого воздействия строительства и эксплуатации ЦОД на окружающую среду, включая водопотребление и качество воздуха. Хочул предложила DPS рассмотреть возможность создания механизма, предусматривающего выделение дата-центрами инвестиций в энергетическую инфраструктуру штата и поручила госоргану по развитию разработать структуру, которая поможет местным сообществам согласовывать льготы в случае, если ЦОД всё же будут размещать в городе.

Первым штатом, который ввёл мораторий на строительство ЦОД мог стать Мэн, но его губернатор наложил вето на законопроект в апреле этого года.

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Теги: цод, нью-йорк, запрет, сша
цод, нью-йорк, запрет, сша
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