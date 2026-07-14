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Энтузиаст собрал аналог Steam Machine на майнинговой плате AMD BC-250 всего за $250

YouTube-блогер Phawx превратил майнинговую плату AMD BC-250 в бюджетную альтернативу компактному игровому ПК Steam Machine. Стоимость оригинального игрового мини-ПК Steam Machine начинается с $1049 за версию с SSD на 512 Гбайт и достигает $1349 за вариант с накопителем на 2 Тбайт. Эти цены возобновили интерес к AMD BC-250 — необычной плате для майнинга криптовалют, которую можно превратить в компактный игровой ПК на Linux, потратив на это примерно $250.

Источник изображений: YouTube / The Phawx

Источник изображений: YouTube / The Phawx

Сама плата AMD BC-250 была выпущена ещё в 2022 году. Ранее её можно было встретить на вторичном рынке по цене от $100 до $120. Однако в последнее время цены на такие платы выросли по мере появления в интернете большего количества игровых сборок на их основе. Блогер Phawx недавно протестировал полную сборку на базе AMD BC-250 стоимостью $250. Она включает саму плату AMD BC-250, корпус, блок питания, вентиляторы и SSD на 128 Гбайт. Блогер посчитал эту цену разумной для создания дополнительной игровой системы, но не рекомендует тратить на неё более $300.

В составе платы используется APU, разработанный для игровых приставок PlayStation 5. По сути, BC-250 представляет собой полноценный одноплатный компьютер. Плата объединяет центральный процессор с шестью ядрами Zen 2 с поддержкой 12 виртуальных потоков, 16 Гбайт унифицированной памяти GDDR6 и графический процессор с 24 вычислительными блоками, включёнными по умолчанию.

APU PlayStation 5 физически содержит 40 графических вычислительных блоков, но использует только 36 из них. Специальный патч для ядра Linux может изменить количество доступных вычислительных блоков, позволяя задействовать все 40. Однако стоит отметить, что далеко не каждая плата AMD BC-250 способна полноценно использовать все 40 CU. Блогеру повезло — его экземпляр платы оказался удачным и смог задействовать все имеющиеся вычислительные блоки GPU.

Энтузиаст объяснил, что разблокировка графических блоков не является постоянной. Она сбрасывается при каждой перезагрузке системы, поэтому для их повторной активации используется специальный скрипт. Он запускается при старте системы и включает дополнительные вычислительные блоки GPU для текущей сессии. Пользователи могут автоматизировать этот процесс несколькими способами, однако по умолчанию чип будет использовать меньшее количество вычислительных блоков, если скрипт не запущен.

Phawx протестировал свою плату BC-250 со всеми 40 вычислительными блоками, работающими на частоте 2,2 ГГц, и шестиядерным процессором, работающим на частоте 4,1 ГГц. Модифицированная плата показала измеренную пропускную способность памяти около 410 Гбайт/с. Самодельный ПК блогер оснастил воздушной системой охлаждения с двумя 120-мм вентиляторами и оригинальным радиатором. Он отмечает, что рабочая температура процессора/GPU при постоянной нагрузке составила около 90 °C, несмотря на андервольтинг и использование специального кожуха для вентиляции.

Игровые тесты показали, что модифицированная плата BC-250 лучше всего подходит для игр в разрешении 1080p, где обеспечивает частоту 60 кадров в секунду. God of War Ragnarök, Indiana Jones and the Great Circle, Resident Evil Requiem, Cyberpunk 2077, Returnal и Doom: The Dark Ages оказались вполне играбельными при соответствующих настройках графики. Графический процессор платы часто справляется и с более высокими настройками графики, но узким местом в этом случае становится шестиядерный процессор Zen 2, не позволяющий играть с высокой частотой обновления экрана.

После настройки BC-250 становится практически аналогом ПК на Linux, созданного на базе аппаратного обеспечения PS5, но без ограничений прошивки консоли и необходимости её взлома. Пользователи могут установить в качестве операционной системы Linux или SteamOS, использовать стандартные компьютерные игры, эмуляторы и настольные приложения. Плата уже оснащена 16 Гбайт общей памяти GDDR6, что избавляет от необходимости покупать отдельную оперативную память или видеокарту.

Плата BC-250 была разработана для майнинговых стоек с пассивным охлаждением, а не для обычных корпусов ПК. Собранная на её основе игровая система требует активного охлаждения, установки блока питания, накопителей, корпуса, изготовленного на заказ, а также специальной конфигурации Linux. У такой системы вывод изображения ограничен одним разъёмом DisplayPort. Тем, кто захочет использовать её вместе с телевизором, потребуется переходник на HDMI, который, правда, может ограничивать работу таких функций, как переменная частота обновления.

BC-250 не является прямой заменой Steam Machine от Valve. Последняя предлагает компактный, тихий, оптимизированный и уже готовый к использованию ПК. BC-250 же предоставляет энтузиастам возможность собственноручно собрать аналогичную систему для игр в среде Linux за гораздо меньшую цену, если они готовы повозиться с установкой программного обеспечения и обходом аппаратных ограничений.

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Теги: playstation 5, steam machine, моддинг
playstation 5, steam machine, моддинг
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