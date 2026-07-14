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Китайцы представили смартфон, которому больше не нужны приложения — всё делает ИИ-агент

Функции искусственного интеллекта в современных смартфонах разбросаны по разным приложениям и глубинным функциям операционной системы, поэтому работать с ними не всегда просто. Китайская компания StepFun представила StepX Neo, который по её словам является первым в мире массовым смартфоном с ИИ-агентом, который самостоятельно обрабатывает многоэтапные задачи от начала до конца, пишет Gizmochina. Повторные запросы и открытие приложений не требуются.

Источник изображений: gizmochina.com

Источник изображений: gizmochina.com

Основу интерфейса StepX Neo составляет разработанный производителем ИИ-агент Step Amoo, интегрированный в операционную систему Step AOS на базе открытой версии Android. Пользователь может обратиться к Amoo как к чат-боту, работающему в полностью автономном режиме и не требующему постоянного подключения к Сети. Агент принимает запросы на естественном языке и выполняет задачи в разных приложениях, веб-сервисах и встроенных средствах устройства, пока не получит готовый результат. Со временем система изучает предпочтения владельца, то есть, например, будет отдавать предпочтение рейсам, на которых можно перевозить домашних животных, и заранее бронировать столик в любимом ресторане, если это необходимо.

Во время путешествий за границу StepX Neo сможет переводить в реальном времени разговоры, текстовые сообщения, звонки, надписи на дорожных знаках, меню ресторанов и музейные плакаты — поддерживаются 32 языка. Смартфон покажет расписание общественного транспорта, найдёт ближайшие мероприятия или проанализирует маршрут, даже если пользователь окажется в отдалённом районе без мобильной связи. Он поможет заполнить таможенную форму, отметит визовые требования и напомнит о времени регистрации на рейс.

Архитектура Step AOS основана на компонентах Android, Linux и RTOS и с помощью протокола MCP разделена на четыре группы функций: связь, приложения, файлы и системные инструменты. ИИ-агент может свободно комбинировать их для выполнения задач. Также предусмотрен компонент голосового и визуального ввода NUI, изучающий привычки пользователя: человеку не нужно управлять устройством в классическом понимании — достаточно просто указать, что он хочет сделать.

Память устройства разделена на пользовательскую и принадлежащую агенту — последняя перемещает данные по конвейеру «захват — понимание — сохранение». Предусмотрен многоуровневый механизм принятия решений: простые запросы направляются на небольшие быстрые модели, а сложные — на ресурсоёмкие. Система безопасности основана на доверенном выполнении, полных журналах аудита, предоставляемых только при необходимости разрешениях и их отзыве сразу после выполнения задачи; ошибочные действия также можно отменить одним касанием.

Для охвата широкого набора функций StepFun намерена обеспечить интеграцию с китайскими сервисами Ctrip, Alipay, Didi, Meituan, WPS и CapCut — это позволит решать задачи в области путешествий, платежей, вызова такси, местных услуг, офисной работы и создания контента. Сроки выхода и стоимость смартфона StepX Neo не уточняются.

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Теги: смартфон, ии, ии-агент
смартфон, ии, ии-агент
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