Партийная RPG с японским колоритом Expeditions: Samurai прорубит дорогу в ранний доступ Steam уже совсем скоро — новый трейлер и дата выхода

Издательство THQ Nordic и разработчики из принадлежащей ему датской студии Campfire Cabal объявили дату выхода в раннем доступе своей партийной ролевой игры с японским колоритом Expeditions: Samurai.

Напомним, Expeditions: Samurai была официально представлена в начале прошлого месяца и готовилась к дебюту в программе раннего доступа Steam на протяжении оставшейся части текущего лета.

Как стало известно, ранний доступ Expeditions: Samurai стартует в Steam уже 7 августа. Анонс сопровождался двухминутным геймплейным трейлером, посвящённым потенциальным компаньонам.

События Expeditions: Samurai развернутся в Японии образца эпохи междоусобиц. По сюжету право стать первым самураем-европейцем достанется не английскому штурману Уильяму Адамсу, а главному герою игры.

Пользователям предстоит создать своего персонажа, бросить якорь у японского взморья, оказаться втянутыми в войну, охватившую почти всю державу, и заручиться поддержкой восьмерых уникальных моряков (компаньонов).

Скриншоты

Обещают полный развилок сюжет, развитие отношений с напарниками, встречу с колоритными персонажами, стремительную боевую систему, огромный арсенал навыков, легендарное японское снаряжение и кооператив на двоих.

На старте раннего доступа Expeditions: Samurai предложит первую сюжетную главу, почти все ключевые особенности (сражения, исследования, скрытность) и только английский язык. Полноценный релиз ожидается в первом квартале 2027 года.