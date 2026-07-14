Сегодня 15 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Партийная RPG с японским колоритом Exped...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Партийная RPG с японским колоритом Expeditions: Samurai прорубит дорогу в ранний доступ Steam уже совсем скоро — новый трейлер и дата выхода

Издательство THQ Nordic и разработчики из принадлежащей ему датской студии Campfire Cabal объявили дату выхода в раннем доступе своей партийной ролевой игры с японским колоритом Expeditions: Samurai.

Источник изображений: THQ Nordic

Источник изображений: THQ Nordic

Напомним, Expeditions: Samurai была официально представлена в начале прошлого месяца и готовилась к дебюту в программе раннего доступа Steam на протяжении оставшейся части текущего лета.

Как стало известно, ранний доступ Expeditions: Samurai стартует в Steam уже 7 августа. Анонс сопровождался двухминутным геймплейным трейлером, посвящённым потенциальным компаньонам.

События Expeditions: Samurai развернутся в Японии образца эпохи междоусобиц. По сюжету право стать первым самураем-европейцем достанется не английскому штурману Уильяму Адамсу, а главному герою игры.

Пользователям предстоит создать своего персонажа, бросить якорь у японского взморья, оказаться втянутыми в войну, охватившую почти всю державу, и заручиться поддержкой восьмерых уникальных моряков (компаньонов).

Скриншоты
Смотреть все изображения (6)
Смотреть все
изображения (6)

Обещают полный развилок сюжет, развитие отношений с напарниками, встречу с колоритными персонажами, стремительную боевую систему, огромный арсенал навыков, легендарное японское снаряжение и кооператив на двоих.

На старте раннего доступа Expeditions: Samurai предложит первую сюжетную главу, почти все ключевые особенности (сражения, исследования, скрытность) и только английский язык. Полноценный релиз ожидается в первом квартале 2027 года.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Кооперативный боевик с шотландским колоритом Tears of Metal скоро ворвётся в ранний доступ Steam — дата выхода и новый трейлер
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam
Кооперативный космический боевик Starseeker: Astroneer Expeditions выйдет совсем скоро — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam
Морские сражения, крупнейшая карта в истории серии и возвращение «Острова Уэйк»: дата выхода и геймплейный трейлер четвёртого сезона Battlefield 6
«В таком климате вы никогда не дождётесь новой WoW или Morrowind»: продюсер Doom: The Dark Ages обрушился с критикой на владельцев игровой индустрии
«После долгих лет преданности компания отвернулась от нас»: разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced выступили против несправедливых увольнений
Теги: expeditions: samurai, campfire cabal, thq nordic, ролевая игра
expeditions: samurai, campfire cabal, thq nordic, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайцы представили смартфон, которому больше не нужны приложения — всё делает ИИ-агент
По Android-смартфонам начал распространяться троян RedHook, опустошающий банковские счета жертвы
Capcom объяснила, зачем спустя два с половиной года после релиза выпускает для Dragon’s Dogma 2 дополнение Dark Arisen
Морские сражения, крупнейшая карта в истории серии и возвращение «Острова Уэйк»: дата выхода и геймплейный трейлер четвёртого сезона Battlefield 6
«Пока я смотрел это, моя видеокарта начала рыдать»: первый геймплей Total War: Warhammer 40,000 заставил игроков усомниться в своих ПК
Партийная RPG с японским колоритом Expeditions: Samurai прорубит дорогу в ранний доступ Steam уже совсем скоро — новый трейлер и дата выхода 58 мин.
Spotify превратил поиск музыки в простой диалог с ИИ 2 ч.
Короткие ссылки Telegram снова работают: домен t.me восстановился спустя сутки после отключения 2 ч.
Telegram получил мощный редактор статей, сообщества и 350 млн GIF 4 ч.
«В таком климате вы никогда не дождётесь новой WoW или Morrowind»: продюсер Doom: The Dark Ages обрушился с критикой на владельцев игровой индустрии 5 ч.
Еврокомиссия одобрила обязательства SAP по устранению нарушений антиконкурентного законодательства 6 ч.
Вышел релиз OpenIDE Pro — корпоративной версии российской интегрированной среды разработки 6 ч.
«После долгих лет преданности компания отвернулась от нас»: разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced выступили против несправедливых увольнений 7 ч.
Dying Light: The Beast всё-таки не выйдет на PS4 и Xbox One — Techland раскрыла причину отмены 7 ч.
Samsung Health будет удалять данные пользователей, которые запретят обучать на них ИИ 8 ч.
«Союз МС-29» привёз на МКС американца и двух россиян для испытаний робота-аватара и новых космических технологий 2 ч.
Дефицит памяти вырастет к 2030 году до 28,7 Эбайт — рынку будет не хватать четверти DRAM 2 ч.
JEDEC утвердила стандарт SPHBM4 — HBM4 станет дешевле без потери скорости 3 ч.
Xiaomi представила Redmi Note 17 огромным 7" экраном и Note 17 Pro с батареей на 9000 мА·ч 6 ч.
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine на майнинговой плате AMD BC-250 всего за $250 7 ч.
Google Pixel 11 может обогнать iPhone 18 и стать первым смартфоном с 2-нм чипом от TSMC 8 ч.
Состоялся релиз UserGate InfraTwin — отечественного решения для создания цифровой копии сетевой инфраструктуры 8 ч.
Нью-Йорк первым в США ввёл годовой запрет на строительство мощных ЦОД 8 ч.
5 ГВт за $50 млрд: Meta «удвоит» флагманский ИИ ЦОД Hyperion 8 ч.
Nintendo скоро выпустит обновленную Switch 2 с OLED-дисплеем, но это не точно 8 ч.