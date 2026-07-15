Робопсу Spot от Boston Dynamics нашли новую работу — теперь он доставляет посылки

Компания Boston Dynamics тестирует новый способ использования робота-собаки Spot в качестве доставщика товаров в рамках «последней мили». Для четвероногого робота разработали специальную компактную конвейерную ленту, с помощью которой он может самостоятельно выгружать заказанные товары у дверей клиентов, выступая помощником курьера. Такой подход призван снизить нагрузку на курьеров.

Для доставки товаров клиентам некоторые логистические и технологические компании уже несколько лет используют колёсных роботов-доставщиков и даже беспилотные летательные аппараты. Однако люди по-прежнему справляются с этой задачей гораздо лучше, особенно если речь идёт о необходимости преодоления различных препятствий (лестниц, узких проходов и т. д.) на пути доставки товара клиенту в рамках так называемой «последней мили», то есть участка пути от транспортного средства до двери клиента.

В Boston Dynamics считают, что с этой задачей вполне может справиться робот-собака Spot. Компания продемонстрировала это на видео. На нём курьер подъезжает к нужному месту доставки, открывает дверь фургона и выпускает робота Spot. Затем он передаёт роботу коробки с товаром, которые нужно доставить по нескольким соседним адресам. Spot добирается до нужного порога дома и аккуратно выгружает товар с помощью конвейерной ленты.

Boston Dynamics заявляет, что «уже ведёт переговоры с крупными логистическими компаниями о тестировании Spot в качестве решения для доставки в рамках “последней мили”», и текущая цель компании — перейти от этих демонстраций к полномасштабному пилотному проекту.

Уникальная способность робота Spot преодолевать неровную местность и сложные препятствия может способствовать его использованию в качестве помощника курьера. Как отмечает The Verge, роботы Spot нередко применяются для разбора завалов в рамках поисково-спасательных операций, и компания Boston Dynamics считает, что эти возможности могут сделать их подходящим для передвижения по «неструктурированным территориям пригородных районов», где путь от тротуара до входной двери редко бывает свободным от различных препятствий.

Робот не только поможет снизить физическую нагрузку на водителей-курьеров, но и даст им больше времени для других задач, например, подготовки следующей доставки, пока Spot доставляет текущий груз, что потенциально может повысить эффективность курьерской службы. Но без ложки дёгтя никак: цена каждого робота Spot составляет $75 тыс.