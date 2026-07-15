Сегодня 15 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Робопсу Spot от Boston Dynamics нашли но...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Робопсу Spot от Boston Dynamics нашли новую работу — теперь он доставляет посылки

Компания Boston Dynamics тестирует новый способ использования робота-собаки Spot в качестве доставщика товаров в рамках «последней мили». Для четвероногого робота разработали специальную компактную конвейерную ленту, с помощью которой он может самостоятельно выгружать заказанные товары у дверей клиентов, выступая помощником курьера. Такой подход призван снизить нагрузку на курьеров.

Источник изображения: Boston Dynamics

Источник изображения: Boston Dynamics

Для доставки товаров клиентам некоторые логистические и технологические компании уже несколько лет используют колёсных роботов-доставщиков и даже беспилотные летательные аппараты. Однако люди по-прежнему справляются с этой задачей гораздо лучше, особенно если речь идёт о необходимости преодоления различных препятствий (лестниц, узких проходов и т. д.) на пути доставки товара клиенту в рамках так называемой «последней мили», то есть участка пути от транспортного средства до двери клиента.

В Boston Dynamics считают, что с этой задачей вполне может справиться робот-собака Spot. Компания продемонстрировала это на видео. На нём курьер подъезжает к нужному месту доставки, открывает дверь фургона и выпускает робота Spot. Затем он передаёт роботу коробки с товаром, которые нужно доставить по нескольким соседним адресам. Spot добирается до нужного порога дома и аккуратно выгружает товар с помощью конвейерной ленты.

Boston Dynamics заявляет, что «уже ведёт переговоры с крупными логистическими компаниями о тестировании Spot в качестве решения для доставки в рамках “последней мили”», и текущая цель компании — перейти от этих демонстраций к полномасштабному пилотному проекту.

Уникальная способность робота Spot преодолевать неровную местность и сложные препятствия может способствовать его использованию в качестве помощника курьера. Как отмечает The Verge, роботы Spot нередко применяются для разбора завалов в рамках поисково-спасательных операций, и компания Boston Dynamics считает, что эти возможности могут сделать их подходящим для передвижения по «неструктурированным территориям пригородных районов», где путь от тротуара до входной двери редко бывает свободным от различных препятствий.

Робот не только поможет снизить физическую нагрузку на водителей-курьеров, но и даст им больше времени для других задач, например, подготовки следующей доставки, пока Spot доставляет текущий груз, что потенциально может повысить эффективность курьерской службы. Но без ложки дёгтя никак: цена каждого робота Spot составляет $75 тыс.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У домашнего человекоподобного робота 1X Neo оказались невероятно быстрые пальцы
Hyundai полностью выкупит Boston Dynamics у SoftBank
Робот Boston Dynamics Atlas исполнил футбольный удар «призрачная рабона» и не запутался в ногах
Tesla подтвердила разработку беспилотного такси для людей на инвалидных колясках
Роботы Unitree G1 под дистанционным управлением прооперировали живых свиней
Mitsubishi начнёт выпускать по 1000 человекоподобных роботов в месяц в следующем году
Теги: boston dynamics, spot, робопёс, робот-собака
boston dynamics, spot, робопёс, робот-собака
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
По Android-смартфонам начал распространяться троян RedHook, опустошающий банковские счета жертвы
Китайцы представили смартфон, которому больше не нужны приложения — всё делает ИИ-агент
Морские сражения, крупнейшая карта в истории серии и возвращение «Острова Уэйк»: дата выхода и геймплейный трейлер четвёртого сезона Battlefield 6
Capcom объяснила, зачем спустя два с половиной года после релиза выпускает для Dragon’s Dogma 2 дополнение Dark Arisen
«Пока я смотрел это, моя видеокарта начала рыдать»: первый геймплей Total War: Warhammer 40,000 заставил игроков усомниться в своих ПК
Meta отвергла обвинения в использовании ИИ для отбора сотрудников под увольнение 6 мин.
Google показала мультимодальную ИИ-модуль для Pixel 10, которая работает без интернета 4 ч.
Партийная RPG с японским колоритом Expeditions: Samurai прорубит дорогу в ранний доступ Steam уже совсем скоро — новый трейлер и дата выхода 6 ч.
Spotify превратил поиск музыки в простой диалог с ИИ 6 ч.
Короткие ссылки Telegram снова работают: домен t.me восстановился спустя сутки после отключения 7 ч.
Telegram получил мощный редактор статей, сообщества и 350 млн GIF 8 ч.
«В таком климате вы никогда не дождётесь новой WoW или Morrowind»: продюсер Doom: The Dark Ages обрушился с критикой на владельцев игровой индустрии 9 ч.
Еврокомиссия одобрила обязательства SAP по устранению нарушений антиконкурентного законодательства 10 ч.
Вышел релиз OpenIDE Pro — корпоративной версии российской интегрированной среды разработки 10 ч.
«После долгих лет преданности компания отвернулась от нас»: разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced выступили против несправедливых увольнений 11 ч.
Meta готовится раскрыть подробности новых VR-гарнитур на Connect 2026 в сентябре 10 мин.
Arm-процессоры Graviton5 оказались быстрее Intel Xeon 6, но отстали от AMD EPYC Turin в тестах инстансов AWS 3 ч.
ЕС разрешил не делать батареи в Apple Watch и других носимых гаджетах сменными 4 ч.
Робопсу Spot от Boston Dynamics нашли новую работу — теперь он доставляет посылки 5 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты Acer Nitro Intel Arc B570 OC 5 ч.
GAC Aion RT установил мировой рекорд по самому низкому энергопотреблению среди электромобилей 5 ч.
«Союз МС-29» привёз на МКС американца и двух россиян для испытаний робота-аватара и новых космических технологий 6 ч.
Дефицит памяти вырастет к 2030 году до 28,7 Эбайт — рынку будет не хватать четверти DRAM 6 ч.
JEDEC утвердила стандарт SPHBM4 — HBM4 станет дешевле без потери скорости 8 ч.
Xiaomi представила Redmi Note 17 огромным 7" экраном и Note 17 Pro с батареей на 9000 мА·ч 10 ч.