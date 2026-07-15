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Google показала мультимодальную ИИ-модуль для Pixel 10, которая работает без интернета

Компания Google анонсировала ИИ-модель Gemma 4 E2B for TPU, которая прошла оптимизацию для ИИ-чипа, используемого в смартфонах серии Pixel 10. Алгоритмы Gemma представляют собой открытые ИИ-модели IT-гиганта, способные функционировать локально непосредственно на устройстве пользователя. Новый алгоритм Google представила в рамках мероприятия I/O India.

Источник изображения: 9to5google.com

Источник изображения: 9to5google.com

Дебют ИИ-модели Gemma 4 состоялся в апреле этого года. Уже тогда Google заявила, что этот алгоритм станет основой для будущей Gemini Nano 4. Представленный на этой неделе вариант Gemma 4 E2B for TPU оптимизирован для работы на тензорном процессоре (TPU) G5. Google описывает алгоритм как «современную, мощную, но при этом удивительно лёгкую модель». Использовать её смогут владельцы смартфонов Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold.

Мультимодальная ИИ-модель, работающая локально на устройстве, способна справляться с выполнением разных задач без подключения к интернету. Среди прочего Google анонсировала ИИ-чат с быстрыми ответами и поддержкой длительных бесед, функцию определения объектов, растений и разного рода неисправностей автомобилей по фотографиям, а также возможность локальной расшифровки аудио, что может оказаться полезным для записи лекций, создания заметок и др.

Ещё Google показала новые функции, такие как Mobile Actions, которые позволяют «управлять основными опциями смартфона, например Wi-Fi или картографическими данными, с помощью голосовых команд или текста» локально. Алгоритм может на основании озвученного пользователем рецепта какого-либо блюда сформировать локализованный список покупок ингредиентов в режиме офлайн или по фотографии неисправных деталей автомобиля провести диагностику.

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Теги: gemma 4, google, искусственный интеллект
gemma 4, google, искусственный интеллект
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