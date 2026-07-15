Первым устройством OpenAI станет умная колонка

Усилия стартапа OpenAI по созданию целого семейства персональных ИИ-устройств, как ожидает Bloomberg, начнут воплощаться в жизнь с банальной умной колонки, которая будет лишена дисплея и сможет использоваться для голосового управления экосистемой умного дома. OpenAI планирует увеличивать степень персонализации этого устройства в процессе его взаимодействия с конкретным пользователем.

Интеграция с ChatGPT позволит этой колонке поддерживать с владельцем сложные диалоги, но по факту OpenAI тем самым будет вынуждена выйти на довольно насыщенный конкурентами рынок. Поданный компанией Apple иск вряд ли помешает OpenAI своевременно выпустить умную колонку, поскольку она отличается от присутствующей на рынке в настоящее время линейки продуктов истца, и также вряд ли нарушит какие-либо патенты Apple.

Конкурентным преимуществом умной колонки OpenAI должна стать способность обучаться и лучше понимать привычки и приоритеты пользователя. Устройство буквально будет предугадывать действия владельца по мере накопления опыта взаимодействия с ним. Формально ориентированная на домашнее использование, умная колонка сохранит достаточную портативность для перемещения в пределах жилища. Акустическая система колонки будет оснащаться механически подвижными элементами, которые будут создавать иллюзию взаимодействия с живым существом. На программном уровне колонка будет анализировать переписку владельца по электронной почте для более глубокого понимания его личности.

Прогресс OpenAI в создании ИИ-моделей, ориентированных на голосовое взаимодействие, как раз пригодится для создания умной колонки. Недавно представленный «голосовой режим» ChatGPT позволяет ИИ-ассистенту одновременно слушать и говорить, более естественно подстраиваясь под собеседника и быстрее обрабатывать информацию. В отличие от большинства умных колонок, изделие OpenAI будет наделено камерой и рядом дополнительных датчиков, позволяющих устройству лучше анализировать окружающую обстановку. Встроенный аккумулятор позволит колонке в течение дня работать без подключения к розетке, чтобы пользователь мог переносить её из одной комнаты в другую.

Хотя Apple и предлагает компактные умные колонки HomePod и HomePod mini, представители OpenAI верят, что их устройство будет серьёзно отличаться от них по дизайну, а потому не сможет стать мишенью судебных претензий Apple. Профильное подразделение OpenAI работает над созданием как минимум пяти устройств, но к концу текущего года должна быть представлена именно умная колонка, которая попадёт на рынок уже в следующем году. Apple может помешать дебюту этого устройства, наложив через суд запрет на реализацию всех аппаратных решений OpenAI для личного пользования. В перспективе OpenAI хотела бы создать носимое устройство нового типа, способное заменить смартфон.

Apple свои усилия по расширению ассортимента умных устройств сейчас сосредотачивает вокруг «командного центра» с 7-дюймовым дисплеем, который позволит участвовать в видеоконференциях и будет распознавать пользователей по лицу. Компания также намерена оснастить более крупный дисплей роботизированным манипулятором, который позволит ему автоматически поворачиваться к владельцу. В планы Apple входит и создание фирменной охранной системы для дома.